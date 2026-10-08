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MedUni Viena deschide două centre de cercetare

Extinderea hub-ului de științe ale vieții: MedUni Viena inaugurează două centre de cercetare. Prin intermediul Centrului de Medicină Translațională și al Institutului Eric Kandel – Centrul de Medicină de Precizie, Universitatea de Medicină din Viena deschide facilități de cercetare de ultimă generație, consolidând astfel poziția Austriei ca centru important pentru cercetarea clinică. 
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La 1 octombrie 2026, Universitatea de Medicină din Viena (Medizinische Universität Wien ) și Spitalul Universitar AKH Viena, AKH WienAKH Wien au făcut un pas important în consolidarea statutului Austriei de centru de referință în domeniul științelor vieții, prin inaugurarea Centrului de Medicină Translațională (CTM) și a Institutului Eric Kandel – Centrul de Medicină de Precizie (CPM). Ambele unități fac parte dintr-un proiect amplu de extindere a infrastructurii de cercetare și învățământ a complexului – adăugând peste 90.000 m² de spațiu – și sunt conectate direct la AKH Viena prin pasarele.

Această inițiativă apropie cercetarea de practica clinică, nu doar din punct de vedere organizatoric, ci și fizic. CTM a fost finanțat de guvernul federal și de Primăria Vienei cu aproximativ 120 de milioane de euro, în timp ce CPM a fost construit cu un cost de circa 90 de milioane de euro, acoperit prin fonduri UE din cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență, precum și prin donații.

Scopul este transpunerea mai rapidă a rezultatelor cercetării științifice în practica medicală și oferirea pacienților a unui acces mai timpuriu la noi terapii și substanțe active. Totodată, noile întrebări de cercetare care apar în urma practicii clinice sunt reintroduse direct în activitatea de cercetare. La ceremonia de inaugurare desfășurată în campusul MedUni AKH au participat, printre alții, ministrul științei, Eva-Maria Holzleitner, și primarul Vienei, Michael Ludwig.

Informații suplimentare puteți găsi aici.

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