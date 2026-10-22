 Österreich & Slowenien 2026: Erfolgsstories, Innovationen und neue Kooperationen

Im Vordergrund der diesjährigen Sonderausgabe Österreich und Slowenien, die in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftszeitung Finance entstanden ist, stehen erfolgreiche Kooperationen, Investitionen und Geschäftschancen zwischen Österreich und Slowenien sowie aktuelle Themen wie nachhaltige Mobilität, Logistik, Smart Cities, E-Health, Tourismus und künstliche Intelligenz.

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Lesen Sie außerdem das Vorwort von Wilhelm Nest, Direktor von ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana.

„Liebe Leserinnen und Leser,

wenn wir über die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Österreich und Slowenien sprechen, sprechen wir über eine Partnerschaft, die längst weit mehr ist als bloße Handelsstatistik. Hinter den Zahlen stehen Unternehmen, Investitionen, Arbeitsplätze, Innovationen – und vor allem Menschen, die aus Geschäftsbeziehungen konkrete Erfolgsgeschichten schreiben.

Heute ist Österreich mit rund 5,02 Milliarden Euro an Direktinvestitionen der größte ausländische Investor in Slowenien. Mehr als 1.150 Unternehmen mit österreichischem Mehrheitskapital sind in nahezu allen Wirtschaftssektoren tätig. Gleichzeitig bleibt Slowenien für österreichische Unternehmen ein wichtiger Markt, Produktionsstandort und Partner beim Eintritt in die Märkte Central- und Südosteuropas.

Dabei verändert sich auch der Charakter unserer Partnerschaft. Unsere Firmen vernetzen sich nicht mehr nur in traditionellen Industriezweigenbranchen, sondern zunehmend dort, wo Lösungen für die Zukunft entstehen: bei nachhaltiger Mobilität und Logistik, Smart Cities, Digitalisierung, künstlicher Intelligenz, Gesundheitswesen und Biotechnologie. Gerade das Zusammenspiel österreichischer Technologie- und Industriekompetenz mit dem slowenischen Innovationspotenzial eröffnet zahlreiche neue Möglichkeiten für gemeinsame Projekte, Investitionen und technologische Entwicklung.

Auch die diesjährige Sonderausgabe Österreich und Slowenien widmet sich daher vor allem den Menschen und Unternehmen, die diese Partnerschaft täglich mitgestalten. Wir präsentieren ihre Geschichten, Investitionen und Projekte und zeigen, dass hinter erfolgreichen Wirtschaftsbeziehungen stets konkrete Ideen, unternehmerischer Mut und Menschen stehen, die diese Ideen verwirklichen.

In einer Zeit globaler Unsicherheit, rascher Veränderungen und zunehmend komplexer Herausforderungen ist es umso wichtiger, einen verlässlichen Partner an seiner Seite zu haben – geografisch ebenso wie wirtschaftlich. Gerade diese Nähe ist ein wichtiger Vorteil, auf dem wir auch in Zukunft aufbauen können. ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana möchte dabei ein verlässlicher Partner sein: Unternehmen miteinander verbinden, Türen zu neuen Märkten öffnen und dazu beitragen, dass aus guten Ideen konkrete Kooperationen entstehen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und hoffe, dass Sie auf den folgenden Seiten Inspiration für neue Ideen, Chancen und Kooperationen finden.“