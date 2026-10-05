WENN KI AUF DIE WIRTSCHAFT TRIFFT: AAIC 2026 IN WIEN VERNETZTE INTERNATIONALE EXPERTINNEN UND EXPERTEN

Künstliche Intelligenz ist zu einem unverzichtbaren Bestandteil unseres Alltags geworden – auch in der Geschäftswelt. Die Applied Artificial Intelligence Conference (AAIC) brachte in Wien Entwickler:innen, Anwender:innen, Innovator:innen und Entscheidungsträger:innen zusammen, um aktuelle Trends, Best Practices und neue Geschäftsmöglichkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz zu diskutieren.

An der Veranstaltung nahmen 19 slowenische KI-Expert:innen sowie Vertreter:innen von Start-ups und etablierten Unternehmen teil, neun davon im Rahmen der offiziellen Delegation von ADVANTAGE AUSTRIA Slovenia:

Im Mittelpunkt der Konferenz stand der praktische Einsatz von KI in unterschiedlichsten Bereichen. Neben Fachvorträgen umfasste das Programm auch interaktive Workshops, B2B-Gespräche und zahlreiche Möglichkeiten zum internationalen Networking. Von agentischer KI über den Einsatz von KI in Personalprozessen sowie in der Rechts-, Finanz- und Versicherungstechnologie bis hin zu Industrie 4.0, Cybersicherheit und digitaler Transformation bot die Veranstaltung eine wertvolle Plattform für den Austausch von Wissen und Perspektiven sowie für die Vernetzung mit österreichischen und internationalen Unternehmen.

Vielen Dank an alle slowenischen Teilnehmer:innen und Organisator:innen für diese inspirierende Erfahrung. Auf neue Partnerschaften, frische Ideen und erfolgreiche Durchbrüche in der internationalen KI-Community!



