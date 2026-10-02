Einladung: AI WEEK, 3.–5. November 2026 | Ljubljana 

Im November findet in Ljubljana die AI WEEK 2026 statt – die erste dreitägige AI Konferenz in Slowenien. Sie bringt führende Vertreter aus Wirtschaft, Forschung, Technologieunternehmen, Politik und Verwaltung zusammen, die die Zukunft der Künstlichen Intelligenz bereits heute aktiv mitgestalten.

Die AI WEEK ist zudem Teil der europäischen Initiative European AI Innovation Month und macht Ljubljana damit zu einem Teil des europaweiten Dialogs über Künstliche Intelligenz.

Die AI WEEK basiert auf vier Säulen:

THINK – 3. November: Künstliche Intelligenz im Spannungsfeld von Gesellschaft, Regulierung, Wissenschaft, Städten, Verantwortung und der Zukunft Europas.

Künstliche Intelligenz im Spannungsfeld von Gesellschaft, Regulierung, Wissenschaft, Städten, Verantwortung und der Zukunft Europas. BUILD – 4. November: KI in der Wirtschaft: von der Unternehmenstransformation und Produktivität über Customer Experience und Marketing bis hin zu Führung und Wachstum.

KI in der Wirtschaft: von der Unternehmenstransformation und Produktivität über Customer Experience und Marketing bis hin zu Führung und Wachstum. EXPERIENCE – 5. November: Die AI WEEK verlässt den Konferenzsaal und erobert Ljubljana. An verschiedenen Standorten in der Stadt erwarten die Besucher Begegnungen, Präsentationen, Demonstrationen und praxisnahe KI-Erlebnisse.

Die AI WEEK verlässt den Konferenzsaal und erobert Ljubljana. An verschiedenen Standorten in der Stadt erwarten die Besucher Begegnungen, Präsentationen, Demonstrationen und praxisnahe KI-Erlebnisse. CELEBRATE – 5. November, am Abend: Zum Abschluss der AI WEEK werden die Menschen, Ideen, Erfolge und Partnerschaften gefeiert, die die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz vorantreiben.



Die ersten beiden Veranstaltungstage finden im Center Rog statt, am dritten Tag verteilt sich die AI WEEK auf verschiedene Standorte in Ljubljana.

Zu den Vortragenden und Mitwirkenden zählen renommierte Professoren und Forscher, Vertreter des öffentlichen Sektors, Unternehmer sowie Führungskräfte slowenischer und internationaler Unternehmen, darunter Microsoft, Cosylab, 2Mobile und weitere.

Jan Labanc, Experte für Künstliche Intelligenz und Daten bei der Stadt Wien, gibt Einblicke in den Wiener Ansatz zur Steuerung von KI, zur verantwortungsvollen Einführung neuer Technologien und zur Transformation des öffentlichen Sektors. Darüber hinaus zeigt er anhand praktischer Beispiele, wie Städte ihre KI-Ambitionen in langfristige Wirkung umsetzen können.

Das detaillierte dreitägige Programm finden Sie unter: https://ai-d.si/dogodek/ai-week-2026/

Sonderangebot für die österreichische Business-Community

Für Besucher aus der österreichischen Wirtschaft bieten wir 20 % Ermäßigung auf das AI-WEEK-Ticket. Geben Sie bei der Anmeldung den Rabattcode A20 ein.

Regulärer Ticketpreis: 499 €

Preis mit Rabattcode A20: 399 €





Nicht nur zuhören. Werden Sie Teil des Dialogs.

Die AI WEEK bietet auch ausgewählte Möglichkeiten für österreichische Unternehmen, Führungskräfte und KI-Experten, sich aktiv an Panels und wirtschaftlichen Diskussionen zu beteiligen. Besonders gefragt sind Unternehmen mit konkreter Erfahrung in den Bereichen KI-Implementierung, Unternehmenstransformation, Smart Cities, Industrie, Customer Experience, Marketing, KI-Governance, Cybersicherheit und Zukunft der Arbeit.

Für österreichische Unternehmen mit Interesse an Slowenien und der weiteren Adria region bietet die AI WEEK zugleich eine Gelegenheit, Kontakte zu slowenischen Unternehmen, Institutionen, Technologieunternehmen, Forschenden und dem aufstrebenden KI-Ökosystem zu knüpfen.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter: https://ai-d.si/dogodek/ai-week-2026/

Bei Interesse an einer aktiven Mitwirkung wenden Sie sich bitte an Frau Kaja Kovič unter info@ai-d.si.

THINK. BUILD. EXPERIENCE. CELEBRATE.