Avstrija & Slovenija 2026: zgodbe o uspehu, inovacijah in povezovanju

ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana je publikacijo ponovno pripravila v sodelovanju s Časnikom Finance in v ospredje postavila uspešna sodelovanja, investicije in poslovne priložnosti med Avstrijo in Slovenijo ter aktualne teme, kot so trajnostna mobilnost, logistika, pametna mesta, e-zdravje, turizem in umetna inteligenca.

Oglejte si celotno PDF-izdajo Avstrija in Slovenija 2026 tukaj.





Preberite tudi uvodnik direktorja ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana, Wilhelma Nesta.

„Spoštovane bralke, spoštovani bralci,

ko govorimo o gospodarskem sodelovanju med Avstrijo in Slovenijo, govorimo o partnerstvu, ki je že dolgo več kot le trgovinska statistika. Za številkami stojijo podjetja, investicije, delovna mesta, inovacije – in predvsem ljudje, ki iz poslovnih povezav ustvarjajo konkretne zgodbe o uspehu.

Danes je Avstrija z okoli 5,02 milijarde evrov neposrednih naložb največja tuja investitorka v Sloveniji. Več kot 1.150 podjetij z avstrijskim večinskim kapitalom je prisotnih praktično v vseh gospodarskih panogah. Hkrati Slovenija ostaja za avstrijska podjetja pomemben trg, proizvodna lokacija in partner pri vstopu na širše srednje- in jugovzhodnoevropske trge.

Ob tem se spreminja tudi narava našega partnerstva. Ne povezujemo se več le v tradicionalnih industrijskih panogah, temveč vse pogosteje tam, kjer nastajajo rešitve za prihodnost: pri trajnostni mobilnosti in logistiki, pametnih mestih, digitalizaciji, umetni inteligenci, zdravstvu in biotehnologiji. Prav preplet avstrijskega tehnološkega in industrijskega znanja ter slovenskega inovacijskega potenciala odpira številne nove možnosti za skupne projekte, investicije in tehnološki razvoj.

Tudi letošnja posebna izdaja Avstrija in Slovenija v ospredje postavlja ljudi in podjetja, ki to partnerstvo vsak dan soustvarjajo. Predstavljamo njihove zgodbe, investicije ter projekte, ki dokazujejo, da za uspešnimi gospodarskimi odnosi vedno stojijo konkretne ideje, podjetniški pogum in ljudje, ki jih znajo uresničiti.

V času globalne negotovosti, hitrih sprememb in vse kompleksnejših izzivov je še pomembneje imeti zanesljivega partnerja, ki je blizu – geografsko in poslovno. Prav ta bližina je pomembna prednost, na kateri lahko gradimo tudi v prihodnje. ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana želi biti pri tem zanesljiv partner: povezovati podjetja, odpirati vrata do novih trgov in pomagati, da dobre ideje prerastejo v konkretna sodelovanja.

Želim vam prijetno branje in upam, da boste na naslednjih straneh našli navdih za nove ideje, priložnosti in sodelovanja.“