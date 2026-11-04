Kogel 3 - Haubenlokal & Eventlocation in Leibnitz  

Vorstellung des Unternehmens: Wir haben die nachstehende Präsentation des Restaurants KOGEL 3 erhalten, die wir gerne mit Ihnen teilen.

Inmitten der malerischen Weinlandschaft der Südsteiermark, nur wenige Kilometer von der slowenischen Grenze entfernt, erwartet Sie mit dem Kogel 3 eine außergewöhnliche Location für Firmenveranstaltungen, Geschäftsessen und besondere Anlässe.

Unser Wirtshaus verbindet kreative steirische Küche mit internationalen Einflüssen, einer hervorragenden Weinauswahl und herzlicher Gastfreundschaft. Der beeindruckende Panoramablick über die südsteirischen Weinberge schafft eine einzigartige Atmosphäre, die jede Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis macht.

Ihre Veranstaltung – unsere Leidenschaft

Ob Firmenfeier, exklusives Business-Dinner, Weihnachtsfeier, Kundenevent, Teambuilding oder ein geselliger Abend mit Geschäftspartnern – das Kogel 3 bietet mit einer Kapazität von bis zu 140 Personen den passenden Rahmen für unterschiedlichste Veranstaltungen.

Für besondere Anlässe besteht außerdem die Möglichkeit, das gesamte Restaurant exklusiv zu buchen und die Veranstaltung individuell nach den Wünschen des Unternehmens zu gestalten.

Kulinarisch verwöhnt Küchenchef Stefan mit seinem Team die Gäste mit hochwertigen, bevorzugt regionalen Produkten und kreativen Gerichten. Von klassischen Menüs über Flying Dinner bis hin zu Live-Cooking und außergewöhnlichen Genussstationen bieten wir zahlreiche Möglichkeiten, Ihr Firmenevent kulinarisch zu gestalten.

Eine sorgfältig zusammengestellte Weinauswahl mit österreichischen Spitzenweinen rundet das Genusserlebnis ab.

Persönliche Betreuung und Übernachtungsmöglichkeiten

Chefin Trixi, Restaurantleiter Lorenz Gründl und das gesamte Kogel-3-Team stehen für persönliche Betreuung, Flexibilität und echte steirische Gastfreundschaft. Von der ersten Anfrage bis zur Durchführung begleiten wir unsere Gäste und sorgen dafür, dass jede Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis wird.

Mit Kogel 3 Living bieten wir zusätzlich stilvolle Übernachtungsmöglichkeiten für bis zu 6 Personen – ideal, um einen gelungenen Firmenabend entspannt ausklingen zu lassen oder den Aufenthalt in der Südsteiermark zu verlängern.

Kogel 3 – Wo Business auf Genuss trifft.

Auf einen Blick: