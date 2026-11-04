Kogel 3 - vrhunska restavracija in lokacija za dogodkE v Leibnitzu

Predstavitev podjetja: Prejeli smo sledečo predstavitev restavracije KOGEL 3, ki jo z veseljem delimo z vami.

Sredi slikovite vinorodne pokrajine avstrijske Južne Štajerske, le nekaj kilometrov od slovenske meje, vas pričakuje Kogel 3 – edinstvena lokacija za poslovne dogodke, poslovna kosila in večerje ter posebne priložnosti.

Gostilna združuje ustvarjalno štajersko kulinariko z mednarodnimi vplivi, izvrstno izbiro vin in pristnim gostoljubjem. Čudovit panoramski razgled na južnoštajerske vinograde ustvarja edinstveno vzdušje, ki vsak dogodek spremeni v posebno doživetje.

Vaš dogodek – naša strast

Ne glede na to, ali načrtujete poslovno praznovanje, ekskluzivno poslovno večerjo, novoletno zabavo za zaposlene, dogodek za stranke, team building ali sproščeno druženje s poslovnimi partnerji – Kogel 3 s kapaciteto do 140 oseb ponuja idealno okolje za najrazličnejše dogodke.

Za posebne priložnosti je mogoč tudi ekskluzivni najem celotne restavracije, pri čemer dogodek prilagodimo individualnim željam in potrebam vašega podjetja.

Za kulinarično razvajanje poskrbita glavni kuhar Stefan in njegova ekipa, ki ustvarjata jedi iz kakovostnih, pretežno lokalnih sestavin. Ponujamo številne možnosti – od klasičnih menijev in flying dinnerja do priprave jedi pred gosti (live cooking) in posebnih kulinaričnih postaj.

Kulinarično doživetje dopolnjuje skrbno izbrana vinska karta z vrhunskimi avstrijskimi vini.

Osebni pristop in možnosti prenočitve

Gostiteljica Trixi, vodja restavracije Lorenz Gründl in celotna ekipa Kogel 3 zagotavljajo osebni pristop, prilagodljivost in pristno štajersko gostoljubje. Od prvega povpraševanja do izvedbe dogodka skrbimo, da je vsaka podrobnost premišljena in da dogodek postane nepozabno doživetje.

V okviru ponudbe Kogel 3 Living so na voljo tudi elegantne nastanitvene možnosti za do 6 oseb – idealne za sproščen zaključek poslovnega večera ali podaljšanje bivanja na avstrijskem Južnem Štajerskem.

Kogel 3 – Kjer se poslovni svet sreča z vrhunsko kulinariko.

Na kratko: