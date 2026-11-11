Wie Sicherheit und Resilienz kritischer Infrastrukturen gestärkt werden können – Eindrücke von der Veranstaltung 

Immer komplexere Umgebungen bringen neue Herausforderungen im Bereich des Schutzes und der Verwaltung kritischer Infrastrukturen mit sich. Die Veranstaltung, die wir am 5. November gemeinsam mit dem österreichischen Unternehmen Advancis Austria GmbH ausrichteten, präsentierte moderne Lösungen führender Unternehmen und bot Raum für einen dynamischen Austausch von Wissen und Erfahrungen.

Nach der Begrüßung durch Frau Mengfan Böhm, die neue stellvertretende Leiterin von ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana, stellten neben der Advancis Austria GmbH auch Experten der Unternehmen Motorola Solutions, Secure Logiq und Kontron SI d.o.o. ihre Lösungen zum Schutz kritischer Infrastrukturen vor.

Im Mittelpunkt standen Themen wie Videoüberwachung, Sicherheitsmanagement in Echtzeit, Cybersicherheit, Prozessautomatisierung, kritische Kommunikation sowie zukünftige Trends im Bereich des Schutzes kritischer Infrastrukturen. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Zentralisierung von Informationen und der Automatisierung von Prozessen, die wesentlich zur Steigerung der Resilienz und Reaktionsfähigkeit von Systemen beitragen.

Auf die Unternehmenspräsentationen folgten eine Diskussionsrunde zwischen den Referenten und den Teilnehmern (Q&A) sowie ein Business Lunch. Beide Programmpunkte boten den Gästen die Gelegenheit zum Networking und zum Aufbau neuer Geschäftskontakte.

Wir bedanken uns herzlich bei allen Vortragenden, bei der Advancis Austria GmbH für die erfolgreiche Mitorganisation der Veranstaltung sowie bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die durch ihre Anwesenheit und ihr aktives Mitwirken zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen haben.