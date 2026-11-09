KAKO ZAGOTOVITI VARNOST IN ODPORNOST KRITIČNE INFRASTRUKTURE – UTRINKI Z DOGODKA

Vse bolj kompleksna okolja prinašajo nove izzive na področju zaščite in upravljanja kritične infrastrukture. Dogodek, ki smo ga organizirali 5. novembra skupaj z avstrijskim podjetjem Advancis Austria GmbH, je predstavil sodobne rešitve podjetij ter omogočil dinamično izmenjavo znanja in izkušenj.

Po uvodnem nagovoru ge. Mengfan Böhm, nove namestnice direktorja ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana, so svoje rešitve za varovanje kritične infrastrukture poleg podjetja Advancis Austria GmbH predstavili tudi strokovnjaki iz podjetij Motorola Solutions, Secure Logiq in Kontron SI d.o.o.

V ospredju so bile teme, kot so videonadzor, upravljanje varnosti v realnem času, kibernetska varnost, avtomatizacija procesov, kritična komunikacija ter prihodnji trendi na področju varovanja kritične infrastrukture. Poseben poudarek je bil namenjen centralizaciji informacij in avtomatizaciji procesov, ki pomembno prispevata k večji odpornosti in odzivnosti sistemov.

Predstavitvam podjetij sta sledila razprava med predavatelji in udeleženci (Q&A) ter poslovno kosilo, ki sta udeležencem ponudila priložnost za mreženje in vzpostavljanje novih poslovnih povezav.

Najlepša hvala vsem govorcem, podjetju Advancis Austria GmbH za uspešno soorganizacijo dogodka ter vsem udeležencem, ki so s svojo prisotnostjo in aktivnim sodelovanjem prispevali k njegovi uspešni izvedbi.