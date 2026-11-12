Tag der offenen Tür an der Zweisprachigen Bundeshandelsakademie | 26.11.2026, Klagenfurt

Die Zweisprachige Bundeshandelsakademie Klagenfurt / Dvojezična zvezna trgovska akademija (HAK-TAK) lädt zum Tag der offenen Tür ein, der am Donnerstag, dem 26. November 2026, von 8.00 bis 13.00 Uhr stattfindet.

Lernen Sie ein einzigartiges zweisprachiges Bildungsmodell in slowenischer und deutscher Sprache kennen, das eine wirtschaftliche und allgemeine Ausbildung mit praxisorientiertem Lernen verbindet. Die Schule bietet moderne Schwerpunkte in den Bereichen Wirtschaft, Informatik, Umweltmanagement sowie Sport und Kultur und arbeitet dabei eng mit Unternehmen zusammen, auch auf internationaler Ebene. Die Schülerinnen und Schüler erwerben wertvolle Sprachkompetenzen, praktische Erfahrungen und eine ausgezeichnete Grundlage für ein weiterführendes Studium oder eine internationale Karriere.

Wann: 26. November 2026, 8.00-13.00 Uhr

Wo: HAK-TAK, Prof.-Janežič-Platz 1, 9020 Klagenfurt

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



