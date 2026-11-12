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dan odprtih vrat na dvojezični zvezni trgovski akademiji | 26. 11. 2026, celovec

Razmišljaš o srednji šoli v tujini? Tvoj naslednji korak je lahko Avstrija!
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Dvojezična zvezna trgovska akademija / Zweisprachige Bundeshandelsakademie Klagenfurt (HAK-TAK)
 vabi na dan odprtih vrat, ki bo potekal v četrtek, 26. novembra 2026, med 8.00 in 13.00.  

Spoznajte edinstven model dvojezičnega izobraževanja v slovenskem in nemškem jeziku, ki združuje ekonomsko in splošno izobrazbo s praktičnim usposabljanjem. Šola ponuja sodobne programe s poudarkom na ekonomiji, informatiki, okoljskem menedžmentu ter športu in kulturi, ob tem pa tesno sodeluje z gospodarstvom, tudi na mednarodni ravni. Dijakom omogoča razvoj jezikovnih kompetenc, pridobivanje dragocenih praktičnih izkušenj ter odlično podlago za nadaljnji študij ali mednarodno kariero.

Kdaj: 26. november 2026, 8.00-13.00
Kje: HAK-TAK, Prof.-Janežič-Platz 1, 9020 Celovec 

Lepo vabljeni!

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