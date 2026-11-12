dan odprtih vrat na dvojezični zvezni trgovski akademiji | 26. 11. 2026, celovec

Dvojezična zvezna trgovska akademija / Zweisprachige Bundeshandelsakademie Klagenfurt ( HAK-TAK)

vabi na dan odprtih vrat, ki bo potekal v četrtek, 26. novembra 2026, med 8.00 in 13.00.

Spoznajte edinstven model dvojezičnega izobraževanja v slovenskem in nemškem jeziku, ki združuje ekonomsko in splošno izobrazbo s praktičnim usposabljanjem. Šola ponuja sodobne programe s poudarkom na ekonomiji, informatiki, okoljskem menedžmentu ter športu in kulturi, ob tem pa tesno sodeluje z gospodarstvom, tudi na mednarodni ravni. Dijakom omogoča razvoj jezikovnih kompetenc, pridobivanje dragocenih praktičnih izkušenj ter odlično podlago za nadaljnji študij ali mednarodno kariero.



Kdaj: 26. november 2026, 8.00-13.00

Kje: HAK-TAK, Prof.-Janežič-Platz 1, 9020 Celovec

Lepo vabljeni!