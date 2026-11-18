Möchten Sie mehr über die Diplomatische Akademie Wien erfahren? Interessieren Sie sich für eine Karriere in der Diplomatie, bei internationalen Organisationen, in der Politik, im Rechtswesen, in der Wirtschaft oder in anderen internationalen Bereichen?



Die Diplomatische Akademie Wien lädt Studieninteressierte zu ihren Open-House-Veranstaltungen ein. Dort erhalten Sie aus erster Hand von Mitarbeitenden, Studierenden und Alumni umfassende Informationen über die Akademie, ihre akademischen Programme, das Bewerbungsverfahren, das Studienumfeld sowie mögliche Karrierewege.



Die Open-House-Veranstaltungen finden wie folgt statt:



online: 24. November 2026 um 16:30 Uhr

online: vor Ort (Wien): 26. November 2026 um 16:00 Uhr

online: 26. Jänner 2027 um 16:30 Uhr

Eine Teilnahme ist nach vorheriger Registrierung hier möglich.



Auch im Studienjahr 2027/28 bietet die Diplomatische Akademie Wien folgende Programme an:



Diplomlehrgang (DLG)

Master of Advanced International Studies (MAIS)

MSc in Environmental Technology & International Affairs (ETIA)

MSc in Digital International Affairs (DIA)

Alle interdisziplinären Studienprogramme werden in englischer Sprache angeboten. Wahlfächer stehen zusätzlich auch in deutscher und französischer Sprache zur Verfügung.

Bewerbungen im Rahmen des „Early Decision“-Verfahrens sind bis 15. Jänner 2027 möglich, die reguläre Bewerbungsfrist endet am 1. März 2027.

Weitere Informationen zu den Open-House-Veranstaltungen, den Studienprogrammen und dem Bewerbungsverfahren finden Sie auf der Website der Diplomatischen Akademie Wien.









