Bi želeli izvedeti več o Diplomatski akademiji na Dunaju? Vas zanima kariera v diplomaciji, mednarodnih organizacijah, politiki, pravu, gospodarstvu in drugih mednarodnih okoljih?



Diplomatska akademija na Dunaju (Diplomatische Akademie Wien) vabi bodoče študente na dneve odprtih vrat (Open House), kjer bo mogoče iz prve roke od zaposlenih, študentov in alumnov izvedeti vse o študijskih programih, prijavnem postopku, študijskem okolju in kariernih možnostih.



Dnevi odprtih vrat bodo potekali:

virtualno: 24. november 2026 ob 16.30

v živo (Dunaj): 26. november 2026 ob 16.00

virtualno: 26. januar 2027 ob 16.30

Udeležba je mogoča s predhodno registracijo tukaj.

Diplomatska akademija tudi v študijskem letu 2027/28 ponuja naslednje programe:

Diploma Programme (DLG)

Master of Advanced International Studies (MAIS)

MSc in Environmental Technology & International Affairs (ETIA)

MSc in Digital International Affairs (DIA)

Vsi interdisciplinarni študijski programi se izvajajo v angleškem jeziku, izbirni predmeti pa so na voljo tudi v nemščini in francoščini.



Kandidati lahko oddajo prijavo v okviru roka "Early Decision" do 15. januarja 2027, redni rok za prijavo pa se izteče 1. marca 2027.

Več informacij o dnevih odprtih vrat, študijskih programih in prijavnem postopku je na voljo na spletni strani Diplomatske akademije na Dunaju.



