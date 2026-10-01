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Österreich gewinnt 10 Medaillen bei den WorldSkills 2026

4 Tage lang zeigten junge Fachkräfte aus der ganzen Welt ihr Können bei der Berufs-WM in Shanghai. Das Team Austria holte 10-mal Edelmetall und 20 Medallions for Excellence.
"worldskills Shanghai 2026" angezeigt auf einem Monitor beim Abschluss-Event © SkillsAustria/Wieser/Slovencik
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Alle 2 Jahre finden die WorldSkills statt. Bei der Weltmeisterschaft der Berufe zeigen junge Fachkräfte aus aller Welt, welche Fähigkeiten sie erlernt haben. In über 60 Disziplinen setzen sie ihr Wissen und Können um und arbeiten 4 Tage lang an Teststücken und -projekten aus ihrem Berufsfeld. Austragungsort der diesjährigen 48. WorldSkills war Shanghai, China.

Das Team Austria glänzt heuer mit 10 Medaillen, 4-mal Silber und 6-mal Bronze. Für Gold hat es diesmal leider nicht gereicht. Herausragende Leistungen (mindestens 700 von 800 Punkten erreicht), die es leider nicht auf’s Podest geschafft haben, erhalten ebenfalls eine würdige Anerkennung: Die Medaillon for Excellence. 20 dieser „Medals for Excellence“ gingen nach Österreich.

Foto der österreichischen Teilnehmenden jubelnd bei der Abschluss-Veranstaltung der WorldSkills 2026 © SkillsAustria/Wieser/Slovencik
© SkillsAustria/Wieser/Slovencik


Die Konkurrenz ist groß und am Ende entscheidet wie im Sport auch eine kleine Dosis Glück. China führt auch das diesjährige Nationen-Ranking an. Österreich liegt international auf Platz 7, im Europa-Ranking auf Platz 3 hinter der Schweiz und Frankreich. Bei einem Aufgebot von rund 1.400 Teilnehmenden aus 80 Ländern, ist das ein großartiges Ergebnis, auf das das Team Austria stolz sein kann. Die jungen Fachkräfte aus Österreich haben mit Einsatz und Leidenschaft ihr Können auf der größten Bühne der beruflichen Bildung gezeigt und Österreich als Ausbildungsstandort hervorragend vertreten.

ADVANTAGE AUSTRIA gratuliert dem österreichischen Team und ganz besonders den Ausgezeichneten zu ihrem Erfolg!

Foto der 10 österreichischen Teilnehmenden, die bei den WorldSkills 2026 eine Medaille gewonnen haben © SkillsAustria/Wieser/Slovencik
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Die nächsten WorldSkills finden 2028 in Aichi, Japan statt.

Davor geht es 2027 zu den EuroSkills nach Düsseldorf, Deutschland.

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