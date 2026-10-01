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Avstrija osvojila 10 medalj na tekmovanju WorldSkills 2026

V štirih dneh so mladi strokovnjaki z vsega sveta pokazali svoje znanje na svetovnem prvenstvu poklicnih spretnosti v Šanghaju. Ekipa Avstrije je osvojila 10 medalj in 20 priznanj Medallion for Excellence.
"worldskills Shanghai 2026" displayed on a monitor at the event's cosing ceremony © SkillsAustria/Wieser/Slovencik
© SkillsAustria/Wieser/Slovencik
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Tekmovanje WorldSkills poteka vsaki dve leti. Na svetovnem prvenstvu poklicev mladi strokovnjaki z vsega sveta pokažejo, katere veščine so pridobili med izobraževanjem. Svoje znanje in spretnosti uporabijo v več kot 60 disciplinah, v katerih tekom štirih dni delajo na poskusnih izdelkih in projektih s svojega strokovnega področja. Letošnje 48. tekmovanje WorldSkills je potekalo v Šanghaju na Kitajskem.  

Ekipa Avstrije je letos zasijala z desetimi medaljami, od tega štirimi srebrnimi in šestimi bronastimi. Zlata medalja ji je tokrat ušla. Izjemni dosežki (za doseženih vsaj 700 od možnih 800 točk), ki žal niso zadostovali za zmagovalne stopničke, pa so bili nagrajeni s posebnim priznanjem Medallion for Excellence (medaljon odličnosti). Letos je dvajset izmed teh pripadlo Avstriji. 

photo of the participants cheering at the WorldSkills 2026's closing ceremony © SkillsAustria/Wieser/Slovencik
© SkillsAustria/Wieser/Slovencik

 

Konkurenca na tekmovanju je izjemno močna in na koncu, tako kot v športu, o končni razvrstitvi odloča tudi kanček sreče. Na čelu lestvice držav je tudi letos Kitajska. Avstrija je na skupni mednarodni lestvici zasedla 7. mesto, med evropskimi državami pa 3. mesto za Švico in Francijo. Med približno 1.400 tekmovalci iz 80 držav je to izjemen dosežek, na katerega je lahko avstrijska ekipa upravičeno ponosna. Mladi strokovnjaki iz Avstrije so s svojo predanostjo in strastjo predstavili svoje strokovno znanje na največjem odru poklicnega izobraževanja in tako odlično zastopali Avstrijo kot državo kakovostnega strokovnega izobraževanja.

ADVANTAGE AUSTRIA čestita ekipi Avstrije, še posebej pa nagrajencem za njihov uspeh!


photo of the 10 Austrian participants who won a medal at WorldSkills 2026 © SkillsAustria/Wieser/Slovencik
© SkillsAustria/Wieser/Slovencik


Naslednje tekmovanje WorldSkills bo potekalo leta 2028 v mestu Aichi na Japonskem.

Pred tem se bodo tekmovalci leta 2027 pomerili na evropskem prvenstvu EuroSkills v Düsseldorfu v Nemčiji.

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