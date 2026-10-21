English
Seitennavigation
Inhalt

Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H.

About
logo

GG Group leads through passion in energy and data transmission.

Industry

How to get in touch

How to get in touch

Headquarters

Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H.
Muthgasse 36
1190 Wien
Austria
+431360200
GGcomms@gg-group.com
https://www.gg-group.com/
vCard