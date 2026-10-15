Transporte y tráfico

Las normas de circulación y la señalización vial en Austria se corresponden en general con aquéllas vigentes en los restantes países europeos. En todas las autopistas y autovías de Austrias es obligatorio el uso de una viñeta.
Disposiciones para los vehículos
No son necesarios documentos aduaneros para el paso de la frontera con automóvil. En Austria está permitida la conducción de un vehículo con un carné de conducir extranjero a lo largo de un año. Los carnés de conducir de todos los estados miembros del EEE y de la UE gozan de reconocimiento en Austria. Los viajeros de otros países necesitan un carné de conducir internacional, siempre que no exista el oportuno acuerdo con su país de origen. En cualquier otro caso basta con la traducción al alemán del carné de conducir nacional. Puede obtener más información al respecto en los clubes automovilísticos austriacos ÖAMTC y ARBÖ.
Los automóviles extranjeros deberán llevar en la parte trasera un distintivo de nacionalidad de su país de origen.
Además del combustible contenido en el depósito, al entrar en Austria podrá llevar un bidón de reserva con otros 10 litros sin imposición tributaria alguna. Los turistas con residencia fuera de la Unión Europea pueden utilizar su propio vehículo durante 6 meses en el espacio de la UE para fines particulares, sin imposición tributaria alguna ni necesidad de trámite. Al finalizar el período, el turismo deberá salir del país de nuevo en idéntico estado.
Limitaciones de velocidad
Velocidades máximas (siempre que la señalización vial no indique otra cosa):
Tursimos y motocicletas:
- en carreteras: 100 km/h
- en autopistas: 130 km/h
- en zonas urbanas: entre rótulos de poblaciones: 50 km/h
Autocaravanas hasta 3.500 kg:
- zonas urbanas 50 km/h
- carreteras 100 km/h
- autopistas 130 km/h
Turismos con remolque ligero (hasta 750 kg), vehículo tractor hasta 3,5 t de peso máximo autorizado:
- zonas urbanas 50 km/h
- autopistas y carreteras: 100 km/h
Turismos con remolque de más de 750 kg (vehículo tractor y remolque juntos hasta 3,5 t de peso máximo autorizado):
- zonas urbanas: 50 km/h
- carreteras: 80 km/h
- autopistas: 100 km/h
Autobuses:
- zonas urbanas: 50 km/h
- carreteras: 80 km/
- autopistas: 100 km/h (aunque entre las 22:00 y las 5:00 horas sólo a 90 km/h por determinadas autopistas).
Corredor de emergencia obligatorio
Desde el 1 de enero de 2012 es obligatorio formar corredores de emergencia en caso de atascos en autopistas y autovías en Austria. Estos corredores de emergencia permiten que los servicios de emergencia lleguen más rápido al lugar del accidente.
Obligatoriedad de los chalecos reflectantes
En las carreteras austriacas se impone la obligatoriedad en el uso de los chalecos reflectantes fuera de las localidades urbanas. Esto significa que los conductores deberán llevar siempre consigo un chaleco reflectante, cuya colocación será obligatoria en el momento en el que desciendan del vehículo en caso de accidente o avería. Se trata, pues, de una doble obligación que puede ser sancionada por separado. En los controles de tráfico se puede requerir la presentación del chaleco reflectante.
Viajar con niños en el coche
Los niños con edades inferiores a 14 Jahren, cuya estatura sea menor de 150 cm, sólo podrán viajar en los asientos infantiles correspondientes. En los turismos y monovolúmenes (también en los denominados "minibuses") no está permitido que viaje más de 1 niño en cada plaza de asiento, debiendo ir adecuadamente asegurado en función de la edad y la estatura.
Alcoholemia al volante
El límite de la tasa de alcohol en sangre en Austria es de 0,5. Si se rebasa este límite se procederá a la imposición de sanciones económicas y en determinadas circunstancias también es posible la retirada del carné de conducir.
Obligatoriedad de los cinturones de seguridad
En Austria es obligatorio llevar puestos los cinturones de seguridad.
Hablar por teléfono en el coche
Durante la conducción sólo se puede hablar por teléfono mediante un dispositivo de manos libres. El dispositivo de manos libres ha de estar instalado de tal modo que todos los elementos puedan ser manejados con una sola mano y el conductor no pueda distraerse en modo alguno.
Normas para los conductores de motocicletas
En Austria es obligatorio llevar puesto el casco en vehículos de dos ruedas. Los motociclistas están obligados a circular con las luces de cruce durante todo el día. Las viñetas de peaje son obligatorias.
Combustible
En Austria se expende en todas las estaciones de servicio gasolina normal sin plomo de 91 octanos, así como Euro-Super (gasolina sin plomo de 95 octanos) y Super Plus (gasolina sin plomo de 98 octanos). La venta de gasolina con plomo está prohibida en Austria, aunque en las estaciones de servicio existen aditivos disponibles para los vehículos sin catalizador.
Accidente de tráfico, avería
En caso de accidente con daños personales es obligatorio avisar inmediatamente a la policía, en caso de daños materiales sólo si no ha podido acreditarse la identidad del contrario. Las organizaciones ÖAMTC y ARBÖ gestionan las veinticuatro horas un servicio de averías al que puede recurrir cualquier conductor (los no socios han de pagar el servicio).
|Números de emergencias (sin prefijol):
|Llamada de emergencia europea
|112
|Bomberos
|122
|Policía
|133
|Salvamento/médico de urgencias
|144
|Servicio radiomédico
|141
|Salvamento de montaña
|140
|Auxilio en carretera ÖAMTC
|120
|Servicio de averías ARBÖ
|123
Mensajes sobre tráfico
La emisora Ö3 difunde cada media hora información sobre el tráfico de toda Austria, así como de las conexiones principales de los Estados limítrofes. En caso de situaciones graves de peligro, como en el supuesto de conductores suicidas, tiene lugar la interrupción inmediata del programa de radio y una conexión directa con todas las demás radioemisoras ORF.
Durante las veinticuatro horas del día se pueden escuchar noticias sobre el tráfico en el número de teléfono 0800 600 601 (gratuito para toda Austria). Existe también un servicio de pago en el número 0900 600 600, en el que pueden escucharse también por teléfono los mensajes actuales sobre el tráfico. Más información online al respecto en oe3.ORF.at.
Austrian Airlines es la aerolínea más grande de Austria y opera un red de rutas mundial de rutas con 130 destinos, particularmente densa en Europa central y oriental. Austrian Airlines forma parte del grupo Lufthansa y es miembro de Star Alliance.
Servicio de conexiones aéreas
Infórmese sobre su conexión aérea.
Llegada desde el extranjero/Aeropuertos internacionales
Disponen de conexiones internacionales los siguientes aeropuertos:
Entre estos aeropuertos existen también conexiones nacionales diarias.
Información central sobre vuelos: +43 1 7007 22233
Servicio de traslado del aeropuerto de Viena
El City Airport Train CAT conecta, con una duración de tan sólo 16 minutos, el aeropuerto de Viena con el centro de la ciudad (estación Viena Centro): Horarios de trenes
Encontrará los horarios de salidas y las tarifas de las Vienna Airport Bus en la página principal del Aeropuerto de Viena, así como información sobre las conexiones con el tren metropolitano, taxis, vehículos de alquiler y servicios de traslado.
Los ferrocarriles austriacos (ÖBB) y WESTbahn ofrecen atractivas opciones de billetes para viajar en tren por Austria.
¿Sabía que puede transportar su coche o motocicleta en el tren, pudiendo ahorrarse el pesado viaje por carretera?
Trenes diarios con servicio de transporte de vehículos.
Autoferry de Tauern
El túnel ferroviario del Tauern de ÖBB transporta su vehículo o motocicleta a través del túnel de base del Tauern (Böckstein - Mallnitz-Obervellach, 12 km).
El folleto “Autoschleuse Tauernbahn” (PDF, 0.7MB) (túnel ferroviario del Tauern) ofrece información adicional, incluyendo detalles sobre las condiciones de transporte y la normativa de seguridad.
Información
Para obtener una información más detallada sobre los horarios y realizar una reserva puede hacerlo a través de la página Los ferrocarriles austriacos (ÖBB) , telefónicamente a través del CallCenter de ÖBB en el número +43 5 1717, directamente en la taquilla de la estación o en agencias de viaje y clubes automovilísticos.
Si desea conocer Austria puede elegir entre un gran número de medios de transporte. Infórmese de las posibilidades alternativas para realizar un viaje agradable y relajado.
Barco
En el Danubio operan distintos proveedores en las diferentes rutas de navegación. Además, en los lagos austriacos se ofrecen trayectos de línea regular y excursiones turísticas.
Puede obtener información en:
Autobús
Österreichische Postbus AG cubre con 800 líneas cerca de 21.200 paradas de autobuspor toda Austria. A casi todos los lugares con relevancia turística se puede llegar en autobús.
Información sobre la red de autobuses en Austria
Taxi
Los taxis de las grandes ciudades están provistos de un taxímetro calibrado oficialmente. La tarifa se calcula tanto por kilómetros recorridos como por tiempo. Información sobre taxis en Viena
En los trayectos desde Viena al aeropuerto (al solicitarlo conviene especificar "taxi de aeropuerto") se ha de abonar también un importe de alrededor de 18 euros en concepto de viaje de regreso que se suma al importe total del viaje.
Los taxis de aeropuerto son taxis específicos previstos exclusivamente para el traslado entre Viena y el aeropuerto de Schwechat, que aguardan allí a los clientes. Deben ser solicitados con antelación y cobran un precio fijo (equipaje incluido) sin recargo por el viaje de vacío.
Ferrocarriles de montaña
En Austria operan alrededor de 3.000 funiculares, telesillas y telesquís . Muchos de ellos circulan hasta altitudes de 3.000 m.