Conexiones aéreas

Aeropuertos importantes con conexiones nacionales e internacionales diarias:

Transporte al aeropuerto

El City Airport Train CAT circula entre el centro de la ciudad de Viena estación Centro) y el aeropuerto de Viena. La duración del trayecto es de 16 minutos.

Los autobuses realizan el trayecto entre el aeropuerto y las estacion Oeste, Schwedenplatz así como Kagran.



Los taxis del aeropuerto aguardan en el aeropuerto de Schwechat a los clientes. Han de ser solicitados con antelación y cobran una tarifa fija (equipaje incluido) sin recargo por el viaje de vuelta.

Tren

Existen conexiones internacionales por tren con prácticamente todos los países europeos.

Trenes diarios con servicio de transporte de vehículos.





Circulación viaria

En Austria las normas de circulación del tráfico rodado y la señalización viaria equivalen en general a las existentes en cualquiera de los países europeos. En Austria todas las autopistas y autovías son de peaje. En las carreteras austriacas, fuera de las zonas urbanas, es obligatorio llevar chaleco reflectante y el límite de alcoholemia es de 0,5. Es obligatorio el uso de los cinturones de seguridad.

Velocidades máximas permitidas con carácter general (siempre que la señalización viaria no indique otra cosa):

en zonas urbanas: entre rótulos de población: 50 km/h

en carreteras: 100 km/h

en autopistas: 130 km/h





Taxis

En las grandes ciudades los taxis están provistos de un taxímetro calibrado oficialmente. La tarifa se calcula tanto por kilómetros recorridos como por tiempo.

Barco

En el Danubio operan diferentes operadores por distintas rutas de navegación. Además, en los lagos austriacos se ofrecen trayectos de línea regular y excursiones turísticas.

Autobuses

Österreichische Postbus AG cubre con 800 líneas cerca de 21.100 paradas de autobuspor toda Austria. A casi todos los lugares con relevancia turística se puede llegar en autobús.



Ferrocarriles de montaña

En Austria operan alrededor de 3.000 funiculares, telesillas y telesquís.