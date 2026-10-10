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A. Darbo AG

حول
الشعار

يتم تصنيع أنواع المربي والشراب من شركة داربو (Darbo) استنادًا إلى وصفة عائلية قديمة.
وفي الماضي، كما هو الحال الآن، لا تُستخدم إلا الفواكه عالية الجودة في عمليات التسخين والتقليب وتُجرى هذه العمليات بمنتهى اللطف.

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كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

A. Darbo AG
Unterinntal, Dornau 18
6135 Stans
النمسا
+43524269510
+435242695172
export@darbo.at
http://www.darbo.com
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حول الشركة

ملف الشركة

لا تجد طعمًا هكذا إلا في أفضل الفواكه.
لا تجد طعمًا هكذا إلا في عسل رائع مثل هذا.
هكذا هو مذاق منتجات داربو.
هكذا هو الحال منذ أكثر من 140 عامًا – لأن الشركة العائلية دافعت منذ البداية عن المعالجة المليئة بالحب للفواكه وتحويلها إلى منتجات فواكه فاخرة مثل أنواع المربي والشراب.

وفي هذه الأيام، يمكن للجميع النظر لشركة لداربو بوصفها قصة نجاح مذهلة انتقلت فيها الخبرة والمعرفة من جيل إلى جيل.

صورة المنتج
© A. Darbo AG
فرص التجارية

فرص التجارية

المربى، ودهنات الفواكه، وشراب الفاكهة، والعسل

تسعى شركة داربو باستمرار إلى التعاون مع شركاء توزيع جدد وعملاء نهائيين في مجالات التجزئة، وخدمات الطعام، والمخابز.
تنتج داربو أنواع المربى، وحشوات الفاكهة، والعسل، وشراب الفاكهة، وهي موجودة بالفعل في أكثر من 55 دولة حول العالم عبر موزّعين حصريين.
وفي النمسا، تُعد داربو الشركة الرائدة في سوق المربى بحصة سوقية تزيد عن 60%.

صورة المنتج
© A. Darbo AG