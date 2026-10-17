Austroplan Austrian Engineering GmbH
حول
أوستروبلان هي شركة استشارية متعددة التخصصات وشركة تدشين محطات، تختص بتخطيط وتنفيذ المصانع الإسمنتية ومستودعات الإنتاج الصيدلانية ومحطات إنتاج المنتجات الطبية.
أوستروبلان هي شركة استشارية متعددة التخصصات وشركة تدشين محطات، تختص بتخطيط وتنفيذ المصانع الإسمنتية ومستودعات الإنتاج الصيدلانية ومحطات إنتاج المنتجات الطبية.
وقد تم تنفيذ أكثر من 300 مشروع في جميع أنحاء العالم، بتكليف من المستثمرين، وكبرى الهيئات بالإضافة إلى المنظمات الدولية والبنوك الشهيرة، وذلك في أكثر بقاع الأرض ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
Austroplan Austrian Engineering GmbH
Altmannsdorfer Straße 89
1120 Wien
النمسا
1120 Wien
النمسا