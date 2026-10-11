b2 electronics GmbH
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6833 Klaus
النمسا
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شركة بي تو إلكترونكس ذات المسؤولية المحدودة (b2 Electronics GmbH) هي شركة دولية مُصنِّعة لمعدات اختبار الجهد العالي لاختبار وتشخيص الكابلات ذات الجهد المتوسط، فضلاً عن اختبار زيت المحولات.
وتشمل مجموعة المنتجات:
- معدات اختبار سلسلة VLF تبدأ من 28 كيلو فولت إلى 120 كيلو فولت بأحجام وأبعاد صغيرة مدمجة، ووزن خفيف، وقدرة خرج قصوى
- أنظمة تشخيص Tangens Delta لتقييم حالة كابلات الجهد المتوسط عن طريق قياس عامل الخسارة
- أنظمة تشخيص PD لتحديد الأخطاء المحتملة عن طريق قياس التفريغ الجزئي
- معدات اختبار الزيت لاختبار قوة العزل الكهربائي للزيوت العازلة
فرص التجارية
تشخيص واختبار الكابلات ذات الجهد المتوسط
معدات وأجهزة من شركة b2 electronics "صنع في النمسا"
تهتم شركة b2 Electronics GmbH بتكوين علاقات تجارية مع مقدمي خدمات ومصنعي لوحات التوزيع الكهربائية ومشغلي محطات الطاقة وشبكات التوزيع في مجال تكنولوجيا الطاقة الكهربائية، كما تقدم شركة b2 Electronics GmbH المشورة المختصة والحلول الحديثة لاختبار الجهد وتشخيص Tangens Deltaوتشخيص التفريغ الجزئي للكابلات ذات الجهد المتوسط واختبار الزيوت العازلة.