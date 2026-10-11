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b2 electronics GmbH

حول
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شركة بي تو إلكترونكس ذات المسؤولية المحدودة (b2 Electronics GmbH) هي شركة في النمسا مُصنِّعة لمعدات اختبار الجهد العالي لاختبار وتشخيص الكابلات ذات الجهد المتوسط‎، فضلاً عن اختبار زيت المحولات.

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كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

b2 electronics GmbH
Riedstraße 1
6833 Klaus
النمسا
+4359896
info@b2hv.com
http://www.b2hv.com
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حول الشركة

ملف الشركة

شركة بي تو إلكترونكس ذات المسؤولية المحدودة (b2 Electronics GmbH) هي شركة دولية مُصنِّعة لمعدات اختبار الجهد العالي لاختبار وتشخيص الكابلات ذات الجهد المتوسط‎، فضلاً عن اختبار زيت المحولات.

وتشمل مجموعة المنتجات:
- معدات اختبار سلسلة VLF تبدأ من 28 كيلو فولت إلى 120 كيلو فولت بأحجام وأبعاد صغيرة مدمجة، ووزن خفيف، وقدرة خرج قصوى
- أنظمة تشخيص Tangens Delta لتقييم حالة كابلات الجهد المتوسط ‎عن طريق قياس عامل الخسارة
- أنظمة تشخيص PD لتحديد الأخطاء المحتملة عن طريق قياس التفريغ الجزئي
- معدات اختبار الزيت لاختبار قوة العزل الكهربائي للزيوت العازلة

صورة منتج وشخص
© b2 electronics GmbH
الشخص والمنتج
© b2 electronics GmbH
فرص التجارية

فرص التجارية

تشخيص واختبار الكابلات ذات الجهد المتوسط

معدات وأجهزة من شركة b2 electronics "صنع في النمسا"

تهتم شركة b2 Electronics GmbH بتكوين علاقات تجارية مع مقدمي خدمات ومصنعي لوحات التوزيع الكهربائية ومشغلي محطات الطاقة وشبكات التوزيع في مجال تكنولوجيا الطاقة الكهربائية، كما تقدم شركة b2 Electronics GmbH المشورة المختصة والحلول الحديثة لاختبار الجهد وتشخيص Tangens Deltaوتشخيص التفريغ الجزئي للكابلات ذات الجهد المتوسط ‎واختبار الزيوت العازلة.

صورة منتج وشخص
© b2 electronics GmbH