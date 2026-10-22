BAUR GmbH
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
6832 Sulz
النمسا
ملف الشركة
إن المنتجات عالية الجودة الكيفية إلى جانب ميزة الاستشارة في الموقع والتدريبات المكثفة مع الخدمة الشاملة المقدمة من BAUR هو ما يضمن التحديد الأمثل لحالة مواد العزل الإلكترونية وأنظمة الإمداد بالطاقة.
ولذلك فإن الشركة تقوم بمساهمة جوهرية نحو إمداد بالطاقة يتميز بالكفاءة والثبات على نطاق عالمي.
مجموعة المنتجات:
- تحديد موضع عطل الكابلات
- فحص وتشخيص الكابلات
- فحص الزيت العازل
- سيارات وأنظمة قياس الكابل
فرص التجارية
تكنولوجيا الفحص والقياس من BAUR
تُعد موثوقية شبكات الكهرباء عاملاً حاسمًا للنمو الاقتصادي، وثقة الجمهور، وضمان السلامة التشغيلية للبنى التحتية الحيوية.
تحول تكنولوجيا الفحص والقياس من شركة BAUR دون وقوع أضرار في الشبكات والأنظمة، كما تجعل من استثمار الصيانة أمرًا يمكن التحكم فيه تمامًا بالإضافة إلى تحديد الأعطال والأخطاء بأسرع ما يمكن وبشكل متقن.
مجموعة المنتجات:
• تحديد موضع عطل الكابلات
• فحص وتشخيص الكابلات
• فحص الزيت العازل
ويندرج تحت قائمة عملائنا كل من مشغّلي محطات توليد الكهرباء، ومشغّلي الشبكات، والمصانع الحكومية، والشركات الصناعية والخدمية.
BAUR الشرق الأوسط
United Arab Emirates