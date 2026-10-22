تكنولوجيا الفحص والقياس من BAUR

تُعد موثوقية شبكات الكهرباء عاملاً حاسمًا للنمو الاقتصادي، وثقة الجمهور، وضمان السلامة التشغيلية للبنى التحتية الحيوية.

تحول تكنولوجيا الفحص والقياس من شركة BAUR دون وقوع أضرار في الشبكات والأنظمة، كما تجعل من استثمار الصيانة أمرًا يمكن التحكم فيه تمامًا بالإضافة إلى تحديد الأعطال والأخطاء بأسرع ما يمكن وبشكل متقن.

مجموعة المنتجات:

• تحديد موضع عطل الكابلات

• فحص وتشخيص الكابلات

• فحص الزيت العازل

ويندرج تحت قائمة عملائنا كل من مشغّلي محطات توليد الكهرباء، ومشغّلي الشبكات، والمصانع الحكومية، والشركات الصناعية والخدمية.