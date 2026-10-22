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BAUR GmbH

حول
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إن تقنيات BAUR عالية الدقة للاختبار والقياس تدعم في جميع أنحاء العالم التشغيل الآمن والخالي من الأعطال لشبكات وأنظمة الطاقة الكهربائية.

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كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

BAUR GmbH
Raiffeisenstraße 8
6832 Sulz
النمسا
+43552249410
+43552249413
headoffice@baur.eu
http://www.baur.eu
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حول الشركة

ملف الشركة

إن المنتجات عالية الجودة الكيفية إلى جانب ميزة الاستشارة في الموقع والتدريبات المكثفة مع الخدمة الشاملة المقدمة من BAUR هو ما يضمن التحديد الأمثل لحالة مواد العزل الإلكترونية وأنظمة الإمداد بالطاقة.
ولذلك فإن الشركة تقوم بمساهمة جوهرية نحو إمداد بالطاقة يتميز بالكفاءة والثبات على نطاق عالمي.

مجموعة المنتجات:
- تحديد موضع عطل الكابلات
- فحص وتشخيص الكابلات
- فحص الزيت العازل
- سيارات وأنظمة قياس الكابل

صورة المنتج
Syscompact 400 Portable: نظام تحديد أماكن الخطأ في كابلات BAUR - نظام محمول للتحديد الأولي واللاحق © BAUR GmbH
صورة المنتج
®titron: عربة قياس الكابلات BAUR – النظام الذكي لتحديد مواقع أعطال الكابلات وفحصها وتشخيصها. © BAUR GmbH
فرص التجارية

فرص التجارية

تكنولوجيا الفحص والقياس من BAUR

تُعد موثوقية شبكات الكهرباء عاملاً حاسمًا للنمو الاقتصادي، وثقة الجمهور، وضمان السلامة التشغيلية للبنى التحتية الحيوية.
تحول تكنولوجيا الفحص والقياس من شركة BAUR دون وقوع أضرار في الشبكات والأنظمة، كما تجعل من استثمار الصيانة أمرًا يمكن التحكم فيه تمامًا بالإضافة إلى تحديد الأعطال والأخطاء بأسرع ما يمكن وبشكل متقن.

مجموعة المنتجات:
• تحديد موضع عطل الكابلات
• فحص وتشخيص الكابلات
• فحص الزيت العازل

ويندرج تحت قائمة عملائنا كل من مشغّلي محطات توليد الكهرباء، ومشغّلي الشبكات، والمصانع الحكومية، والشركات الصناعية والخدمية.

BAUR الشرق الأوسط

3rd Floor, Building A3 / Dubai World Central P.O. Box: 713024
United Arab Emirates
+971 50 4440270
shibu.john@baur.eu
https://www.baur.eu
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صورة المنتج
BAUR – تشخيص الكابلات "موطن التشخيصات": جهاز frida TD المزود بنظام التشخيص PD-TaD 62 © BAUR GmbH