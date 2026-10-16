Benedict GmbH
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المركز الرئيسي
1220 Wien
النمسا
ملف الشركة
بيندِكت "Benedict" واحدة من الشركات الرائدة في مجال تصنيع المفاتيح الكهربائية ذات الجهد المنخفض. حيث يجري تصنيع برامج قياسية ووضع حلول المنتجات سواء للسوق أو للعملاء:
• مفاتيح كهربائية بأحدث تقنيات التوصيل
• قواطع تماس حديثة بتحكُّم من التيار المستمر بقدرة التقاط < 3 وات
• مقاومة لدرجة الحرارة حتى +90 درجة مئوية ومقاومة لتغيرات الطقس
• أجهزة ذات خصائص تبديل مُعدّلة
الأنواع:
- قواطع التماس لقطاع الصناعة من 4 كيلو وات إلى 680 كيلو وات
- قواطع التماس للمكثفات من 12,5 كيلو فولت أمبير إلى 100 كيلو فولت أمبير
- قواطع تماس للتركيبات من 20 أمبير إلى 63 أمبير
- مفتاح تبديل كامة من 10 أمبير إلى 1600 أمبير
- مفتاح رئيسي من 20 أمبير إلى 160 أمبير
- قواطع التيار من 32 أمبير إلى 100 أمبير
- أجهزة التحكُّم والإشارة
- مفتاح التيار المستمر للألواح الكهروضوئية 58 أمبير (1000 فولت)
فرص التجارية
أجهزة التحكم للجهد المنخفض
قواطع التماس والمفاتيح وأجهزة التحكُّم والإشارات
تبحث مؤسسة بيندِكت في حاليًا عن ممثلين من قطاع الصناعة لمنتجاتها في الشرق الأوسط.
يمكن للمهتمين التواصل مباشرةً:
BENEDICT GmbH