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Benedict GmbH

حول
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تعتبر شركة Benedict أحد المنتجين الرائدين في مجال أجهزة التحكم بالجهد المنخفض. وهي تنتج كلاً من البرامج المعيارية وحلول المنتجات الخاصة بالأسواق أو الخاصة بالعملاء على حدة.

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كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

Benedict GmbH
Lieblgasse 7
1220 Wien
النمسا
+431251510
+4312515188
sales@benedict.at
https://www.benedict.at/
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حول الشركة

ملف الشركة

بيندِكت‏ "‏Benedict‏" واحدة من الشركات الرائدة في مجال تصنيع المفاتيح الكهربائية ذات الجهد المنخفض. حيث يجري تصنيع برامج قياسية ووضع حلول المنتجات سواء للسوق أو للعملاء:

•‏ مفاتيح كهربائية بأحدث تقنيات التوصيل
•‏ قواطع تماس حديثة بتحكُّم من التيار المستمر بقدرة التقاط < 3 وات
•‏ مقاومة لدرجة الحرارة حتى +90 درجة مئوية ومقاومة لتغيرات الطقس
•‏ أجهزة ذات خصائص تبديل مُعدّلة

الأنواع:

- قواطع التماس لقطاع الصناعة من 4 كيلو وات إلى 680 كيلو وات
- قواطع التماس للمكثفات من 12,5 كيلو فولت أمبير إلى 100 كيلو فولت أمبير
- قواطع تماس للتركيبات من 20 أمبير إلى 63 أمبير
- مفتاح تبديل كامة من 10 أمبير إلى 1600 أمبير
- مفتاح رئيسي من 20 أمبير إلى 160 أمبير
- قواطع التيار من 32 أمبير إلى 100 أمبير
- أجهزة التحكُّم والإشارة
- مفتاح ‎التيار المستمر للألواح الكهروضوئية 58 أمبير (1000 فولت)

صورة المنتج 
© Benedict GmbH
صورة المنتج 
© Benedict GmbH
فرص التجارية

فرص التجارية

أجهزة التحكم للجهد المنخفض

قواطع التماس والمفاتيح وأجهزة التحكُّم والإشارات

تبحث مؤسسة بيندِكت في حاليًا عن ممثلين من قطاع الصناعة لمنتجاتها في الشرق الأوسط.

يمكن للمهتمين التواصل ‎مباشرةً:

Thomas Legenstein, Head of Marketing & Technical Documentation
BENEDICT GmbH
t.legenstein@benedict.at
https://www.benedict.at/en
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صورة المنتج 
© Benedict GmbH