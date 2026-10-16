BERTSCH-LASKA Produktions- und Handels-GmbH
حول
تقدم شركة BERTSCH-LASKA حلولاً فردية وفعّالة لعمليات التخطيط (خلق المفاهيم) وصولاً إلى خدمات التوصيل والتجميع والتفعيل والتدريب والدعم التكنولوجي والخدمات في مجال الذبح وتجهيز اللحوم وكذلك إنتاج النقانق والأطعمة الأخرى، وتُعتبر الشركة إحدى شركات مجموعة BERTSCHgroup (وهي شركة عائلية نمساوية تعمل منذ عام 1925) وتعمل ...
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كيفية التواصل
المركز الرئيسي
BERTSCH-LASKA Produktions- und Handels-GmbH
Herrengasse 23
6700 Bludenz
النمسا
6700 Bludenz
النمسا
BERTSCH-LASKA Produktions- und Handels-GmbH
Baumgasse 68
1030 Wien
النمسا
1030 Wien
النمسا