العربية
Seitennavigation
Inhalt

BERTSCH-LASKA Produktions- und Handels-GmbH

حول
الشعار

تقدم شركة BERTSCH-LASKA حلولاً فردية وفعّالة لعمليات التخطيط (خلق المفاهيم) وصولاً إلى خدمات التوصيل والتجميع والتفعيل والتدريب والدعم التكنولوجي والخدمات في مجال الذبح وتجهيز اللحوم وكذلك إنتاج النقانق والأطعمة الأخرى، وتُعتبر الشركة إحدى شركات مجموعة BERTSCHgroup (وهي شركة عائلية نمساوية تعمل منذ عام 1925) وتعمل ...

القطاع

كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي