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Cleanroom Technology Austria GmbH

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تتخصص شركة Cleanroom Technology Austria في حلول الغرف النظيفة والهواء النقي، مع تركيز خاص على الاستخدام في القطاع الصحي.

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كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

Cleanroom Technology Austria GmbH
IZ-NÖ-SÜD Straß3 10 / Obj. 60
2355 Wiener Neudorf
النمسا
+4322363200530
+43223632005311
office@cta.at
http://www.cta.at
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حول الشركة

ملف الشركة

هواء نظيف. عناية طبية آمنة.
تتخصص شركة Cleanroom Technology Austria في حلول متقدمة للغاية للغرف النظيفة والهواء النقي المخصصة للرعاية الصحية. وتُستخدم هذه الأنظمة في كل مكان يكون فيه نقاء الهواء عاملاً حاسمًا، مثل غرف العمليات، وغرف العلاج، والمختبرات، والصيدليات، وأقسام العزل.

رسالة الشركة: "نحن نجعل الإجراءات الطبية أكثر أمانًا من خلال الهواء النظيف

صورة المنتج
جناح عمليات الدماغ © Cleanroom Technology Austria GmbH
صورة المنتج
نظام InstrumentAir © Cleanroom Technology Austria GmbH
فرص التجارية

فرص التجارية

أنظمة تدفّق هواء صفائحي متنقلة لتحقيق أقصى درجات الأمان في غرف العمليات

* يوفّر نظام SurgeonAir منطقة حماية بمعيار ISO-5 مباشرة فوق مجال الجراحة - نظام متنقّل، وجاهز للاستخدام فورًا، ولا يتطلب أي تعديلات إنشائية.
* يزوّد نظام InstrumentAir الأدوات الجراحية بهواء معقّم مباشرة عند طاولة الأدوات - خالٍ من الجراثيم ويكمل إجراءات الحماية القائمة بشكل مثالي.

تعمل شركة Cleanroom Technology Austria على التوسّع المستمر في شبكة شركائها الدوليين.
وتبحث الشركة عن شركاء توزيع يركّزون على بيئات غرف العمليات، ويرغبون في التخصص في التحكم بالعدوى المنقولة عبر الهواء

صورة المنتج
نظام SurgeonAir © Cleanroom Technology Austria GmbH