Cleanroom Technology Austria GmbH

أنظمة تدفّق هواء صفائحي متنقلة لتحقيق أقصى درجات الأمان في غرف العمليات

* يوفّر نظام SurgeonAir منطقة حماية بمعيار ISO-5 مباشرة فوق مجال الجراحة - نظام متنقّل، وجاهز للاستخدام فورًا، ولا يتطلب أي تعديلات إنشائية.

* يزوّد نظام InstrumentAir الأدوات الجراحية بهواء معقّم مباشرة عند طاولة الأدوات - خالٍ من الجراثيم ويكمل إجراءات الحماية القائمة بشكل مثالي.

تعمل شركة Cleanroom Technology Austria على التوسّع المستمر في شبكة شركائها الدوليين.

وتبحث الشركة عن شركاء توزيع يركّزون على بيئات غرف العمليات، ويرغبون في التخصص في التحكم بالعدوى المنقولة عبر الهواء