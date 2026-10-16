Cleanroom Technology Austria GmbH
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2355 Wiener Neudorf
النمسا
ملف الشركة
هواء نظيف. عناية طبية آمنة.
تتخصص شركة Cleanroom Technology Austria في حلول متقدمة للغاية للغرف النظيفة والهواء النقي المخصصة للرعاية الصحية. وتُستخدم هذه الأنظمة في كل مكان يكون فيه نقاء الهواء عاملاً حاسمًا، مثل غرف العمليات، وغرف العلاج، والمختبرات، والصيدليات، وأقسام العزل.
رسالة الشركة: "نحن نجعل الإجراءات الطبية أكثر أمانًا من خلال الهواء النظيف
فرص التجارية
أنظمة تدفّق هواء صفائحي متنقلة لتحقيق أقصى درجات الأمان في غرف العمليات
* يوفّر نظام SurgeonAir منطقة حماية بمعيار ISO-5 مباشرة فوق مجال الجراحة - نظام متنقّل، وجاهز للاستخدام فورًا، ولا يتطلب أي تعديلات إنشائية.
* يزوّد نظام InstrumentAir الأدوات الجراحية بهواء معقّم مباشرة عند طاولة الأدوات - خالٍ من الجراثيم ويكمل إجراءات الحماية القائمة بشكل مثالي.
تعمل شركة Cleanroom Technology Austria على التوسّع المستمر في شبكة شركائها الدوليين.
وتبحث الشركة عن شركاء توزيع يركّزون على بيئات غرف العمليات، ويرغبون في التخصص في التحكم بالعدوى المنقولة عبر الهواء