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Combyn Health Care GmbH

حول
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تُعد شركة Combyn Health Care شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الطبية، وتعتمد على الدمج المُبتكر بين تقنيتَي تخطيط القلب الكهربائي (ECG) وتحليل المعاوقة الحيوية (BIA)

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كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

Combyn Health Care GmbH
Schubertstraße 6
8010 Graz
النمسا
www.combynhealthcare.com
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حول الشركة

ملف الشركة

تُعد شركة Combyn Health Care شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الطبية، وتعتمد على الدمج المُبتكر بين تقنيتَي تخطيط القلب الكهربائي (ECG) وتحليل المعاوقة الحيوية (BIA)
ومن خلال الربط بين طريقتي القياس هاتين، توفّر منتجات Combyn رؤى أوسع وأكثر دقة حول الحالة الصحية للمريض.
ويتم استخدام التقنية الأساسية المملوكة للشركة في منتجين رئيسيين: كشك صحي للاستخدام الذاتي، وجهاز تخطيط قلب كهربائي سريري.

صورة رمزية
© Combyn Health Care GmbH
فرص التجارية

فرص التجارية

نظام تشخيص قلبي

تقدّم الشركة في دبي الجيل الجديد من نظامها للتشخيص القلبي المخصص لأكشاك الرعاية الصحية.
واستنادًا إلى 40 عامًا من الخبرة السريرية، تجمع حلول شركة Combyn Health Care ذ.م.م. بين دقة المعايير السريرية الذهبية المعتمدة عالميًا وتجربة استخدام سهلة وبديهية (UX)، بما يدعم التوسّع والتطبيق على نطاق عالمي.
الهدف:
بناء شراكات استراتيجية مع الموزعين والمؤسسات الطبية بهدف جعل التشخيص القلبي الوعائي الوقائي أكثر كفاءة وسهولة في الوصول على مستوى العالم.

نخاطب الجهات المهتمة بالتواصل مع:

Christoph Grimmer
+43 (0)677 614 442 25
c.grimmer@combynhealthcare.com
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