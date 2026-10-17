Combyn Health Care GmbH
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
8010 Graz
النمسا
ملف الشركة
تُعد شركة Combyn Health Care شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الطبية، وتعتمد على الدمج المُبتكر بين تقنيتَي تخطيط القلب الكهربائي (ECG) وتحليل المعاوقة الحيوية (BIA)
ومن خلال الربط بين طريقتي القياس هاتين، توفّر منتجات Combyn رؤى أوسع وأكثر دقة حول الحالة الصحية للمريض.
ويتم استخدام التقنية الأساسية المملوكة للشركة في منتجين رئيسيين: كشك صحي للاستخدام الذاتي، وجهاز تخطيط قلب كهربائي سريري.
فرص التجارية
نظام تشخيص قلبي
تقدّم الشركة في دبي الجيل الجديد من نظامها للتشخيص القلبي المخصص لأكشاك الرعاية الصحية.
واستنادًا إلى 40 عامًا من الخبرة السريرية، تجمع حلول شركة Combyn Health Care ذ.م.م. بين دقة المعايير السريرية الذهبية المعتمدة عالميًا وتجربة استخدام سهلة وبديهية (UX)، بما يدعم التوسّع والتطبيق على نطاق عالمي.
الهدف:
بناء شراكات استراتيجية مع الموزعين والمؤسسات الطبية بهدف جعل التشخيص القلبي الوعائي الوقائي أكثر كفاءة وسهولة في الوصول على مستوى العالم.