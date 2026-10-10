DIALAB Produktion und Vertrieb von chemisch-technischen Produkten und Laborinstrumenten Gesellschaft m.b.H.
حول
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
DIALAB Produktion und Vertrieb von chemisch-technischen Produkten und Laborinstrumenten Gesellschaft m.b.H.
IZ NÖ-Süd, Hondastraße, Objekt M 55
2351 Wr.Neudorf
النمسا
2351 Wr.Neudorf
النمسا
حول الشركة
نُصدّر منتجات دايلاب من النمسا إلى أكثر من 100 دولة.
ملف الشركة
شركة دايَلاب (Dialab)، ومقرها الرئيسي في بلدة نويدورف التجارية في فيينا، هي شركة إنتاج وتجارة مستلزمات التشخيص المخبري ومعدات المُختبرات. يكمن سر نجاح دايلاب الممتد لأكثر من 50 عامًا في المجموعة المتنوعة والمنتقاة من مستلزمات التشخيص المخبري بجودتها الممتازة.
نُصدّر منتجات دايلاب من النمسا إلى أكثر من 100 دولة.
الشركة حاصلة على شهادة المنظمة الدولية للمعايير أيزو 13485 (ISO 13485:2016).
فرص التجارية
فرص التجارية
الكواشف التشخيصية ومعدات المُختبرات
دايلاب هي شركة إنتاج وتجارة كواشف التشخيص في المختبر (In vitro diagnostics) ومعدات المُختبرات.
باقة من المنتجات عالية الجودة، منها منتجات الكيمياء السريرية وأمراض الدم وقياس العكَر المناعي وتحديد فصائل الدم والأمصال والاختبارات السريعة والتخثر.
نحن الآن في معرض البحث عن شركاء مبيعات لمنتجات العلامة التجارية دايلاب ومنتجات الشركات المُصنّعة الأصلية.