© DIALAB Produktion und Vertrieb von chemisch-technischen Produkten und Laborinstrumenten Gesellschaft m.b.H.

شركة دايَلاب (Dialab)، ومقرها الرئيسي في بلدة نويدورف التجارية في فيينا، هي شركة إنتاج وتجارة مستلزمات التشخيص المخبري ومعدات المُختبرات. يكمن سر نجاح دايلاب الممتد لأكثر من 50 عامًا في المجموعة المتنوعة والمنتقاة من مستلزمات التشخيص المخبري بجودتها الممتازة.

نُصدّر منتجات دايلاب من النمسا إلى أكثر من 100 دولة.

الشركة حاصلة على شهادة المنظمة الدولية للمعايير أيزو 13485 (ISO 13485:2016).

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