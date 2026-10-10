Landgenossenschaft Ennstal - ENNSTAL MILCH KG.
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
8950 Stainach-Pürgg
النمسا
ملف الشركة
العلامة التجارية تويست (TWISST) مملوكة لشركة (EFB FZC)، مكتب مبيعات دبي لشركة إنشتال ميلش النمساوية الشهيرة. تأسست المجموعة في عام 1902 ونمَت منذ ذلك الحين نموًا مُذهلاً حتى وصلت حاليًا إلى 1345 موظفًا.
ظهرت أصناف الموكتيل (كوكتيل خالٍ من الكحول) الأولى من تويست ظهورًا رائعًا في عام 2016 بمعرض جلفوود (Gulfood)، ونالت جائزة جلفوود عن "أفضل مشروب غير كحولي جديد".
الأصناف هي: ماجيتو (Mojito)، بينيا كولادا (Piña Colada)، كريم كراميل (Caramel Cream)، ماجيتو باشن فروت (Passion Fruit Mojito) وفراولة دايكيري (Strawberry Daiquiri). هذه المشروبات المنعشة الجاهزة للشرب - إنتاج النمسا - لها مذاق يشبه الكوكتيلات "الحقيقية".
فرص التجارية
تعرف على أنواع الموكتيل
جاهز للشرب وخالٍ من الكحول
أصناف الموكتيل من تويست مطلوبة من تجار التجزئة المتميزين الذين يقدمون بالفعل مشروبات ذات علامات تجارية عالمية، فضلًا عن أنها مثالية أيضًا للاستخدام في قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي، وشركات الطيران. لا حاجة إلى آنية مزج الكوكتيل أو المصافي أو الخلاطات أو الثلج المجروش - فقط افتحها وقدمها.
أصناف الموكتيل من تويست عصرية، وإضافة رائعة إلى أي تاجر تجزئة، أو بار على متن الطائرة، أو قائمة شراء على متن الطائرة.