© Landgenossenschaft Ennstal - ENNSTAL MILCH KG.

العلامة التجارية تويست (TWISST) مملوكة لشركة (EFB FZC)، مكتب مبيعات دبي لشركة إنشتال ميلش النمساوية الشهيرة. تأسست المجموعة في عام 1902 ونمَت منذ ذلك الحين نموًا مُذهلاً حتى وصلت حاليًا إلى 1345 موظفًا.

ظهرت أصناف الموكتيل (كوكتيل خالٍ من الكحول) الأولى من تويست ظهورًا رائعًا في عام 2016 بمعرض جلفوود (Gulfood)، ونالت جائزة جلفوود عن "أفضل مشروب غير كحولي جديد".

الأصناف هي: ماجيتو (Mojito)، بينيا كولادا (Piña Colada)، كريم كراميل (Caramel Cream)، ماجيتو باشن فروت (Passion Fruit Mojito) وفراولة دايكيري (Strawberry Daiquiri). هذه المشروبات المنعشة الجاهزة للشرب - إنتاج النمسا - لها مذاق يشبه الكوكتيلات "الحقيقية".