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esarom gmbh

حول
الشعار

تُعد شركة esarom رائدة في الصناعات الملحقة الخاصة بالمكونات التي تضفي النكهة والتابعة لقطاع صناعة المواد الغذائية لمصنعي الطعام والأغذية الفاخرة والمشروبات في جميع أنحاء العالم.

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القطاع

كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

esarom gmbh
Esaromstraße 51
2105 Oberrohrbach
النمسا
+432266804440
+4322668044433
office@esarom.com
http://www.esarom.com
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حول الشركة

ملف الشركة

تُعد شركة esarom رائدة في الصناعات الملحقة الخاصة بالمكونات التي تضفي النكهة والتابعة لقطاع صناعة المواد الغذائية لمصنعي الطعام والأغذية الفاخرة والمشروبات في جميع أنحاء العالم.
تشمل مجموعة المُنتجات نكهات ومواد خام ومستحلبات ومستخلصات ونواتج تقطير للمشروبات وآيس كريم وحلويات ومعجنات، فضلاً عن مثبتات الآيس كريم.

تمكن شركة esarom صناعة المواد الغذائية والمشروبات من تقديم خبرات في الطعام ومنتجات قياسية ذات جودة راسخة.

يتم الإنتاج وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي وقانون الأغذية التابع للاتحاد الأوروبي، كما أن الشركة معتمدة بموجب شهادة ISO 22000 وشهادة ISO 9001:2015 وكذلك شهادة ISO 14001:2015.

أشخاص
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شخص
© esarom gmbh
فرص التجارية

فرص التجارية

مكسبات الطعم للمواد الغذائية وصناعة المنبهات

مجموعة esarom هي عبارة عن مجموعة شركات دولية تتخذ من النمسا مقرًا لها، وهي من الشركات الرائدة في مجال توريد المواد العطرية، والمستخلصات، والقطارات، والمواد الخام، والمستحلبات، ومثبتات المشروبات، والآيس كريم، والحلويات، والمعجنات، ومنتجات الألبان. وبالاشتراك مع العملاء، يتم تطوير المنتجات العصرية والمصنعة حسب الطلب.

وترغب مجموعة esarom في توسيع قاعدة عملائها، وتسعى إلى الاتصال بمصنعي المشروبات ومنتجي الآيس كريم والحلويات والمعجنات.

مبنى
© esarom gmbh