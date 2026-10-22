esarom gmbh
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
2105 Oberrohrbach
النمسا
ملف الشركة
تُعد شركة esarom رائدة في الصناعات الملحقة الخاصة بالمكونات التي تضفي النكهة والتابعة لقطاع صناعة المواد الغذائية لمصنعي الطعام والأغذية الفاخرة والمشروبات في جميع أنحاء العالم.
تشمل مجموعة المُنتجات نكهات ومواد خام ومستحلبات ومستخلصات ونواتج تقطير للمشروبات وآيس كريم وحلويات ومعجنات، فضلاً عن مثبتات الآيس كريم.
تمكن شركة esarom صناعة المواد الغذائية والمشروبات من تقديم خبرات في الطعام ومنتجات قياسية ذات جودة راسخة.
يتم الإنتاج وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي وقانون الأغذية التابع للاتحاد الأوروبي، كما أن الشركة معتمدة بموجب شهادة ISO 22000 وشهادة ISO 9001:2015 وكذلك شهادة ISO 14001:2015.
فرص التجارية
مكسبات الطعم للمواد الغذائية وصناعة المنبهات
مجموعة esarom هي عبارة عن مجموعة شركات دولية تتخذ من النمسا مقرًا لها، وهي من الشركات الرائدة في مجال توريد المواد العطرية، والمستخلصات، والقطارات، والمواد الخام، والمستحلبات، ومثبتات المشروبات، والآيس كريم، والحلويات، والمعجنات، ومنتجات الألبان. وبالاشتراك مع العملاء، يتم تطوير المنتجات العصرية والمصنعة حسب الطلب.
وترغب مجموعة esarom في توسيع قاعدة عملائها، وتسعى إلى الاتصال بمصنعي المشروبات ومنتجي الآيس كريم والحلويات والمعجنات.