© esarom gmbh

مكسبات الطعم للمواد الغذائية وصناعة المنبهات

مجموعة esarom هي عبارة عن مجموعة شركات دولية تتخذ من النمسا مقرًا لها، وهي من الشركات الرائدة في مجال توريد المواد العطرية، والمستخلصات، والقطارات، والمواد الخام، والمستحلبات، ومثبتات المشروبات، والآيس كريم، والحلويات، والمعجنات، ومنتجات الألبان. وبالاشتراك مع العملاء، يتم تطوير المنتجات العصرية والمصنعة حسب الطلب.

وترغب مجموعة esarom في توسيع قاعدة عملائها، وتسعى إلى الاتصال بمصنعي المشروبات ومنتجي الآيس كريم والحلويات والمعجنات.