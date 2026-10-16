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EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

حول
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إن شركة EVVA هي جهة صانعة أوروبية رائدة في مجال تصنيع نظم مراقبة الدخول الإلكترونية والميكانيكية. وتمتلك المجموعة، ومقرها الأساسي وخطوط إنتاجها في فيينا، ما يزيد عن 10 فروع في أوروبا وموزعين في أنحاء العالم. ومنذ إنشائها في عام 1919 وشركة EVVA متخصصة في تصنيع منتجات تفي بأعلى متطلبات السلامة في السوق.

وفي القطاع ...

القطاع

كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

EVVA Sicherheitstechnologie GmbH
Wienerbergstraße 59-65
1120 Wien
النمسا
+431811650
info@evva.com
http://www.evva.com
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