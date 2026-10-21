Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H.
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
1190 Wien
النمسا
ملف الشركة
تُعد GG Group مجموعة شركات عالمية تنتج منذ أكثر من 80 عامًا كابلات وأسلاكًا وتجميعات أسلاك عالية الجودة تقنيًا لصناعة السيارات والتطبيقات الصناعية.
وتدفع شركة Gebauer & Griller عجلة الرقمنة والابتكار والتطويرات الجديدة، وتوفر تصميمًا مثاليًا للمُنتجات بما يلبي احتياجات عملائها. وبنحو 4000 موظفٍ في 13 موقعًا حول العالم، تُعد مجموعة GG Group واحدة من أنجح الشركات الصناعية النمساوية المملوكة عائليًا.
فرص التجارية
كابلات البيانات والاستشعار والروبوتات
يثق أبرز المصنّعين العالميين في مجالات الأتمتة وحلول المصانع الذكية بشركة Gebauer & Griller.
تشكّل كابلات البيانات من مجموعة GG العمود الفقري للأنظمة الحيوية في الشركات، وتضمن أداءً موثوقًا في مجموعة واسعة من التطبيقات، منها: إنترنت الأشياء الصناعي (Industrial IoT)، والأتمتة، وأنظمة الاتصالات عن بُعد، وأنظمة الاستشعار. كما توفّر كابلات الأتمتة والروبوتات المتخصصة مستوى عاليًا من الموثوقية والدقة والمتانة، بما يضمن التشغيل السلس والفعّال لأنظمة العملاء.