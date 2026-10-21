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Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H.

حول
الشعار

تُعد GG Group مجموعة شركات عالمية تنتج منذ أكثر من 80 عامًا كابلات وأسلاكًا وتجميعات أسلاك عالية الجودة تقنيًا لصناعة السيارات والتطبيقات الصناعية.

الشركة تبحث عن: عملاء

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كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H.
Muthgasse 36
1190 Wien
النمسا
+431360200
GGcomms@gg-group.com
https://www.gg-group.com/
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حول الشركة

ملف الشركة

تُعد GG Group مجموعة شركات عالمية تنتج منذ أكثر من 80 عامًا كابلات وأسلاكًا وتجميعات أسلاك عالية الجودة تقنيًا لصناعة السيارات والتطبيقات الصناعية.

وتدفع شركة Gebauer & Griller عجلة الرقمنة والابتكار والتطويرات الجديدة، وتوفر تصميمًا مثاليًا للمُنتجات بما يلبي احتياجات عملائها. وبنحو 4000 موظفٍ في 13 موقعًا حول العالم، تُعد مجموعة GG Group واحدة من أنجح الشركات الصناعية النمساوية المملوكة عائليًا.

قسم كابلات البيانات © Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H.
صورة المنتج
قسم الإشارات وأجهزة الاستشعار © Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H.
فرص التجارية

فرص التجارية

كابلات البيانات والاستشعار والروبوتات

يثق أبرز المصنّعين العالميين في مجالات الأتمتة وحلول المصانع الذكية بشركة Gebauer & Griller.

تشكّل كابلات البيانات من مجموعة GG العمود الفقري للأنظمة الحيوية في الشركات، وتضمن أداءً موثوقًا في مجموعة واسعة من التطبيقات، منها: إنترنت الأشياء الصناعي (Industrial IoT)، والأتمتة، وأنظمة الاتصالات عن بُعد، وأنظمة الاستشعار. كما توفّر كابلات الأتمتة والروبوتات المتخصصة مستوى عاليًا من الموثوقية والدقة والمتانة، بما يضمن التشغيل السلس والفعّال لأنظمة العملاء.

صورة المنتج
قسم الأتمتة والروبوتات © Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H.