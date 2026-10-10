Gebrüder Woerle Gesellschaft m.b.H.
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
5302 Henndorf am Wallersee
النمسا
ملف الشركة
منذ أكثر من 100 عام تنتج شركة WOERLE أنواعًا مميّزة من الأجبان حسب وصفات تقليدية عائلية. ولا تزال جبنة "إيمنتالر" التي تنتجها شركتنا من الحليب الخام وفق وصفة WOERLE التقليدية، تحتل صدارة قائمة الأجبان التي ننتجها كما استطعنا أن نحافظ على الريادة في الأسواق النمساوية بفضل هذا النوع.
يتم تصدير التشكيلة الضخمة لمنتجاتنا من منتجات الجبن الطري إلى حوالي 70 دولة حول العالم وذلك تحت العلامة التجارية المعروفة "Happy Cow".
وفيما يلي قائمة بصادرات شركة فورليه:
• جبن إيمنتالر الطبيعية في كتل كبيرة وعبوات قطع صغيرة
• جبن طري على شكل قطع صغيرة وأقراص وعلب معدنية صغيرة وكتل كبيرة وعلى شكل نقانق من الجبن المدخّن
• جبن أبيض طري في أشكال مختلفة من العبوات
• أنواع مختلفة من شرائح الجبن
فرص التجارية
منتجات الجبن النمساوية
يتم تصدير التشكيلة الضخمة لمنتجاتنا من منتجات الجبن الطري إلى حوالي 70 دولة حول العالم وذلك تحت العلامة التجارية المعروفة "Happy Cow".
ترغب شركة Woerle في التواصل مع عملاء جديد من دولة الإمارات العربية المتحدة.
نود أن نصل إلى عملاء جدد في دولة الإمارات العربية المتحدة
Dubai
UAE