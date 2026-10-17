GKT GmbH
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
2640 Gloggnitz
النمسا
ملف الشركة
شركة GKT هي شريك أنظمة نمساوي يعمل على المستوى العالمي في مجال تقنيات العزل الحراري والتقنيات البيئية. تنفّذ الشركة تقنيات صناعية رئيسية - بدءًا من تقنيات الطبقة المتساقطة والطبقة الرقيقة والمسار القصير، مرورًا بعمليات التقطير والتجفيف، ووصولاً إلى الاستفادة من ثاني أكسيد الكربون، واستغلال الحرارة المهدرة، وتحسين العمليات بالاعتماد على إنترنت الأشياء الصناعي (IIoT).
مبدأ GKT: We Engineer Green Key Technologies ويعني بالعربية "نحن نصمّم تقنيات خضراء رئيسية".
تطوّر الشركة حلولاً مستدامة لعمليات الإنتاج الصناعي، بهدف خفض استهلاك الطاقة، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحقيق أثر اقتصادي ملموس. وقد أثبتت هذه الحلول فعاليتها عالميًا من خلال عدد كبير من المشاريع التي تم تنفيذها بنجاح
فرص التجارية
حلول فعالة للعمليات الصناعية
تقنية العزل الحراري، واستغلال ثاني أكسيد الكربون، والاستفادة من الحرارة المهدرة لتحقيق نتائج ملموسة
تستهدف GKT الشركات الصناعية التي تسعى إلى خفض استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل منهجي ومدروس. ويرتكز عمل الشركة بصورة أساسية على حلول تقنيات العزل الحراري، واستغلال ثاني أكسيد الكربون، والاستفادة من الحرارة المهدرة.
تشمل الفئات المستهدفة عدة قطاعات من بينها الصناعات الكيميائية، صناعة اللُّب والورق، ومصافي التكرير، ومعالجة مياه الصرف الصناعي.