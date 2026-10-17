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GKT GmbH

حول
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شركة GKT هي شريك أنظمة نمساوي يعمل على المستوى العالمي في مجال تقنيات العزل الحراري والتقنيات البيئية.

الشركة تبحث عن: عملاء

القطاع

كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

GKT GmbH
Neusiedlerstrasse 15-19
2640 Gloggnitz
النمسا
+436277 201 23
office@gkt-solutions.com
https://gkt-solutions.com/
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حول الشركة

ملف الشركة

شركة GKT هي شريك أنظمة نمساوي يعمل على المستوى العالمي في مجال تقنيات العزل الحراري والتقنيات البيئية. تنفّذ الشركة تقنيات صناعية رئيسية - بدءًا من تقنيات الطبقة المتساقطة والطبقة الرقيقة والمسار القصير، مرورًا بعمليات التقطير والتجفيف، ووصولاً إلى الاستفادة من ثاني أكسيد الكربون، واستغلال الحرارة المهدرة، وتحسين العمليات بالاعتماد على إنترنت الأشياء الصناعي (IIoT).
مبدأ GKT: We Engineer Green Key Technologies ويعني بالعربية "نحن نصمّم تقنيات خضراء رئيسية".

تطوّر الشركة حلولاً مستدامة لعمليات الإنتاج الصناعي، بهدف خفض استهلاك الطاقة، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحقيق أثر اقتصادي ملموس. وقد أثبتت هذه الحلول فعاليتها عالميًا من خلال عدد كبير من المشاريع التي تم تنفيذها بنجاح

مُنتج وشخص
© GKT GmbH
مُنتج وشخص
© GKT GmbH
فرص التجارية

فرص التجارية

حلول فعالة للعمليات الصناعية

تقنية العزل الحراري، واستغلال ثاني أكسيد الكربون، والاستفادة من الحرارة المهدرة لتحقيق نتائج ملموسة

تستهدف GKT الشركات الصناعية التي تسعى إلى خفض استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل منهجي ومدروس. ويرتكز عمل الشركة بصورة أساسية على حلول تقنيات العزل الحراري، واستغلال ثاني أكسيد الكربون، والاستفادة من الحرارة المهدرة.
تشمل الفئات المستهدفة عدة قطاعات من بينها الصناعات الكيميائية، صناعة اللُّب والورق، ومصافي التكرير، ومعالجة مياه الصرف الصناعي.

مبنى الشركة
© GKT GmbH