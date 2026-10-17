شركة GKT هي شريك أنظمة نمساوي يعمل على المستوى العالمي في مجال تقنيات العزل الحراري والتقنيات البيئية. تنفّذ الشركة تقنيات صناعية رئيسية - بدءًا من تقنيات الطبقة المتساقطة والطبقة الرقيقة والمسار القصير، مرورًا بعمليات التقطير والتجفيف، ووصولاً إلى الاستفادة من ثاني أكسيد الكربون، واستغلال الحرارة المهدرة، وتحسين العمليات بالاعتماد على إنترنت الأشياء الصناعي (IIoT).

مبدأ GKT: We Engineer Green Key Technologies ويعني بالعربية "نحن نصمّم تقنيات خضراء رئيسية".

تطوّر الشركة حلولاً مستدامة لعمليات الإنتاج الصناعي، بهدف خفض استهلاك الطاقة، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحقيق أثر اقتصادي ملموس. وقد أثبتت هذه الحلول فعاليتها عالميًا من خلال عدد كبير من المشاريع التي تم تنفيذها بنجاح

© GKT GmbH