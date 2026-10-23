GMS Bautechnik GmbH
حول
يرتكز نشاط شركة GMS Bautechnik GmbH على مجال تقنيات التثبيت الاحترافي إلى جانب أنظمة السقف والواجهات.
يرتكز نشاط شركة GMS Bautechnik GmbH على مجال تقنيات التثبيت الاحترافي إلى جانب أنظمة السقف والواجهات.
وتشمل تقنية التثبيت الهلب شديدة التحمل والتثبيتات الكيميائية إلى جانب التثبيتات الخاصة الخفيفة (مثل البراغي الصلب، والملاط الرابط والهلب شديد التحمل وسدادات الواجهات). كما تضم أنظمة الأسقف والواجهات أنظمة الأسقف ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
GMS Bautechnik GmbH
Sonnengasse 13
9020 Klagenfurt
النمسا
9020 Klagenfurt
النمسا