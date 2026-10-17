© PTS tec GmbH

تعمل شركة بي تي إس تك (PTS tec) في مجال حلول الأنابيب الهوائية منذ أكثر من 35 عامًا مستندة إلى خبرة عريقة ومعرفة متميزة.

يعمل فريقٌ متحمسٌ للغاية على تطوير وتصميم وتخطيط وهندسة أحدث أنظمة الأنابيب الهوائية في موقعي لامبريشتسهاوزن وريد إم إنكرايس بالنمسا.

مع التركيز على حلول المستشفيات، تضمن PTS Tec النقل الآمن داخل المنشآت وبين المباني لعناصر حيوية مثل عينات الدم والبول والأنسجة، والقطع السريعة، والأدوية.

إن الحلول المتطورة التي تتميز بدرجة عالية من الأتمتة والاستفادة القصوى تحتل مركز الصدارة.



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