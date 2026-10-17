PTS tec GmbH
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
5112 Lamprechtshausen
النمسا
ملف الشركة
تعمل شركة بي تي إس تك (PTS tec) في مجال حلول الأنابيب الهوائية منذ أكثر من 35 عامًا مستندة إلى خبرة عريقة ومعرفة متميزة.
يعمل فريقٌ متحمسٌ للغاية على تطوير وتصميم وتخطيط وهندسة أحدث أنظمة الأنابيب الهوائية في موقعي لامبريشتسهاوزن وريد إم إنكرايس بالنمسا.
مع التركيز على حلول المستشفيات، تضمن PTS Tec النقل الآمن داخل المنشآت وبين المباني لعناصر حيوية مثل عينات الدم والبول والأنسجة، والقطع السريعة، والأدوية.
إن الحلول المتطورة التي تتميز بدرجة عالية من الأتمتة والاستفادة القصوى تحتل مركز الصدارة.
فرص التجارية
حلول الأنابيب الهوائية المبتكرة
تستهدف الشركة شركاء المبيعات والتنفيذ في جميع أنحاء العالم الذين يرغبون في توسيع نطاق خدماتهم مع مجموعة الحلول التي تقدمها PTS tec.
بعد تحضيرات مكثفة، يقدم الشركاء حلولًا مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء، مع ضمان تنفيذها باحترافية ودعمها بخدمات متكاملة ومستمرة.
نقدم في كل خطوة الدعم والتدريب والتطوير لضمان شراكات طويلة الأمد مبنية على تعاون مثمر وعلاقات قوية.