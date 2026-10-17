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PTS tec GmbH

حول
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تعمل شركة بي تي إس تك (PTS tec) في مجال حلول الأنابيب الهوائية منذ أكثر من 35 عامًا مستندة إلى خبرة عريقة ومعرفة متميزة.

الشركة تبحث عن: شركاء

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كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

PTS tec GmbH
Ehring 13
5112 Lamprechtshausen
النمسا
+43627420 954
office@pts-tec.com
http://www.pts-tec.com
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حول الشركة

ملف الشركة

تعمل شركة بي تي إس تك (PTS tec) في مجال حلول الأنابيب الهوائية منذ أكثر من 35 عامًا مستندة إلى خبرة عريقة ومعرفة متميزة.
يعمل فريقٌ متحمسٌ للغاية على تطوير وتصميم وتخطيط وهندسة أحدث أنظمة الأنابيب الهوائية في موقعي لامبريشتسهاوزن وريد إم إنكرايس بالنمسا.

مع التركيز على حلول المستشفيات، تضمن PTS Tec النقل الآمن داخل المنشآت وبين المباني لعناصر حيوية مثل عينات الدم والبول والأنسجة، والقطع السريعة، والأدوية.
إن الحلول المتطورة التي تتميز بدرجة عالية من الأتمتة والاستفادة القصوى تحتل مركز الصدارة.

صورة المنتج
© PTS tec GmbH
© PTS tec GmbH
فرص التجارية

فرص التجارية

حلول الأنابيب الهوائية المبتكرة

تستهدف الشركة شركاء المبيعات والتنفيذ في جميع أنحاء العالم الذين يرغبون في توسيع نطاق خدماتهم مع مجموعة الحلول التي تقدمها PTS tec.
بعد تحضيرات مكثفة، يقدم الشركاء حلولًا مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء، مع ضمان تنفيذها باحترافية ودعمها بخدمات متكاملة ومستمرة.
نقدم في كل خطوة الدعم والتدريب والتطوير لضمان شراكات طويلة الأمد مبنية على تعاون مثمر وعلاقات قوية.

© PTS tec GmbH