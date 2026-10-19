Handl Tyrol GmbH
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
6551 Pians
النمسا
6491 Schönwies
النمسا
ملف الشركة
ومنذ عام 1902، وهي راسخة في غرب النمسا، وتمثّل الثقافة الحقيقية للذوق التيرولي وطريقة الإنتاج التقليدية لمنتجات اللحم المقدد واللحم المدخن والنقانق الجافة.
وفي الوقت نفسه، تعتمد الشركة على الابتكار؛ حيث تقدّم خط المنتجات الخفيفة النباتية VEGGIE والذي يجلب متعة النكهات الحديثة النباتية إلى العالم — وهو مثالي للأسواق الدولية. إنها علامة تجارية تتميّز بالجودة والتقاليد والرؤية المستقبلية، وتلهم المستهلكين بكل من الوجبات الخفيفة المصنوعة من اللحوم والوجبات الخفيفة النباتية.
فرص التجارية
وجبات خفيفة فاخرة نباتية أو من اللحوم
مصنوعة وفق التقاليد في النمسا
تبحث شركة Handl Tyrol عن شركاء توزيع دوليين ومستوردين يرغبون في تسويق منتجات فاخرة في مجال التخصصات التيرولية التقليدية وكذلك حلول الوجبات الخفيفة النباتية الحديثة.
والهدف هو بناء شراكات طويلة الأمد تركّز على بناء العلامة التجارية، والتوسّع المستدام، وفتح أسواق بيع جديدة.