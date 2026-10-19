© Handl Tyrol GmbH

ومنذ عام 1902، وهي راسخة في غرب النمسا، وتمثّل الثقافة الحقيقية للذوق التيرولي وطريقة الإنتاج التقليدية لمنتجات اللحم المقدد واللحم المدخن والنقانق الجافة.

وفي الوقت نفسه، تعتمد الشركة على الابتكار؛ حيث تقدّم خط المنتجات الخفيفة النباتية VEGGIE والذي يجلب متعة النكهات الحديثة النباتية إلى العالم — وهو مثالي للأسواق الدولية. إنها علامة تجارية تتميّز بالجودة والتقاليد والرؤية المستقبلية، وتلهم المستهلكين بكل من الوجبات الخفيفة المصنوعة من اللحوم والوجبات الخفيفة النباتية.



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