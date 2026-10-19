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Handl Tyrol GmbH

حول
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شركة Handl Tyrol هي شركة عائلية نمساوية تُنتج منذ عام 1902 أصنافًا أصلية من لحم المقدد التيرولي، واللحم المدخن، ومنتجات النقانق الجافة. وتُعد الشركة سفيرًا للمأكولات التيرولية وثقافة الذوق التيرولي.

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ومنذ عام 1902، وهي راسخة في غرب النمسا، وتمثّل الثقافة الحقيقية للذوق التيرولي وطريقة الإنتاج التقليدية لمنتجات اللحم المقدد واللحم المدخن والنقانق الجافة.

وفي الوقت نفسه، تعتمد الشركة على الابتكار؛ حيث تقدّم خط المنتجات الخفيفة النباتية VEGGIE والذي يجلب متعة النكهات الحديثة النباتية إلى العالم — وهو مثالي للأسواق الدولية. إنها علامة تجارية تتميّز بالجودة والتقاليد والرؤية المستقبلية، وتلهم المستهلكين بكل من الوجبات الخفيفة المصنوعة من اللحوم والوجبات الخفيفة النباتية.

صورة المنتج
© Handl Tyrol GmbH
صورة المنتج
© Handl Tyrol GmbH
فرص التجارية

فرص التجارية

وجبات خفيفة فاخرة نباتية أو من اللحوم

مصنوعة وفق التقاليد في النمسا

تبحث شركة Handl Tyrol عن شركاء توزيع دوليين ومستوردين يرغبون في تسويق منتجات فاخرة في مجال التخصصات التيرولية التقليدية وكذلك حلول الوجبات الخفيفة النباتية الحديثة.
والهدف هو بناء شراكات طويلة الأمد تركّز على بناء العلامة التجارية، والتوسّع المستدام، وفتح أسواق بيع جديدة.

صورة المنتج
© Handl Tyrol GmbH