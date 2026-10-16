© Hermann Pfanner Getränke GmbH

منذ أكثر من 160 عامًا، تتميز شركة Pfanner بخبرتها الحقيقية في الفاكهة والجودة والمتعة.

ما بدأ بشغفٍ كبير تجاه الفاكهة أصبح اليوم علامة تجارية ناجحة عالميًا.

وتشمل مجموعة منتجات Pfanner عصائر فاكهة عالية الجودة وشاي مثلّج مُحضَّر مباشرة من مواد خام مُختارة بعناية، مع التركيز على النكهة الطبيعية.

وتُستكمل المجموعة بتشكيلة واسعة من العبوات بأحجام مختلفة:

عبوات كرتونية، عبوات معدنية، وعبوات PET، وعبوات زجاجية.

وبنسبة تصدير تقارب 80%، تتواجد Pfanner في أكثر من 90 دولة، لتقدم للعالم الطعم الحقيقي للفاكهة.