Hermann Pfanner Getränke GmbH
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
6923 Lauterach
النمسا
4470 Enns
النمسا
ملف الشركة
منذ أكثر من 160 عامًا، تتميز شركة Pfanner بخبرتها الحقيقية في الفاكهة والجودة والمتعة.
ما بدأ بشغفٍ كبير تجاه الفاكهة أصبح اليوم علامة تجارية ناجحة عالميًا.
وتشمل مجموعة منتجات Pfanner عصائر فاكهة عالية الجودة وشاي مثلّج مُحضَّر مباشرة من مواد خام مُختارة بعناية، مع التركيز على النكهة الطبيعية.
وتُستكمل المجموعة بتشكيلة واسعة من العبوات بأحجام مختلفة:
عبوات كرتونية، عبوات معدنية، وعبوات PET، وعبوات زجاجية.
وبنسبة تصدير تقارب 80%، تتواجد Pfanner في أكثر من 90 دولة، لتقدم للعالم الطعم الحقيقي للفاكهة.
فرص التجارية
عصائر الفاكهة والشاي المثلج من Pfanner
Pfanner - علامة تجارية فاخرة مملوكة للعائلة بنسبة 100% منذ عام 1856
يتمثل الهدف في توسيع الشبكة الدولية وجذب شركاء جدد للاستيراد والتوزيع الذين يتشاركون حماس الشركة النمساوية للمشروبات عالية الجودة.
ويستفيد الشركاء من علامة تجارية قوية وجودة عالية للمنتج ودعم احترافي للتصدير وعقود من الخبرة في المبيعات الدولية.