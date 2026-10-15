Ing. Sumetzberger GMBH.
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
1110 Wien
النمسا
ملف الشركة
تأسست شركة إنج شوميتسبيرجر ذات المسؤولية المحدودة (Ing.Sumetzberger GMBH) في فيينا بالنمسا في عام 1921 وهي اليوم شركة ناجحة دوليًا، حيث إنها تسعى جاهدة لخلق روح الابتكار والكفاءة والجودة.
في قطاع تكنولوجيا الأنابيب الهوائية تعتبر شركة Sumetzberger شركةً رائدةً في حلول النقل الداخلية لهذه القطاعات
• المستشفيات
• التجارة
• قطاع المهن
• قطاع الصناعة
• الإدارة
تعمل التطورات والحلول الجديدة باستمرار والموجهة للمستقبل - مثل نظام AntiVirus® - على تحقيق مكانة قوية للشركة في السُوق. تمتلك شركة Sumetzberger شبكة مبيعات عالمية ويمثلها شركاء موثوقون في 85 دولة.
فرص التجارية
أنظمة الأنابيب الهوائية من شركة Sumetzberger - وسيط صوب المستقبل
تقدم شركة Sumetzberger حلولًا متطورة ومصممة خصيصًا لأنظمة الأنابيب الهوائية للمشاريع والأنظمة من جميع الأحجام.
وتود شركة Sumetzberger مخاطبة العملاء النهائيين وكذلك صناع القرار ومصممي / مخططي المشاريع أو المهندسين المعماريين من قطاع الرعاية الصحية كمجموعة مستهدفة لها.