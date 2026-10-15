تأسست شركة إنج شوميتسبيرجر ذات المسؤولية المحدودة (Ing.Sumetzberger GMBH) في فيينا بالنمسا في عام 1921 وهي اليوم شركة ناجحة دوليًا، حيث إنها تسعى جاهدة لخلق روح الابتكار والكفاءة والجودة.

في قطاع تكنولوجيا الأنابيب الهوائية تعتبر شركة Sumetzberger شركةً رائدةً في حلول النقل الداخلية لهذه القطاعات

• المستشفيات

• التجارة

• قطاع المهن

• قطاع الصناعة

• الإدارة

تعمل التطورات والحلول الجديدة باستمرار والموجهة للمستقبل - مثل نظام AntiVirus®‎ - على تحقيق مكانة قوية للشركة في السُوق. تمتلك شركة Sumetzberger شبكة مبيعات عالمية ويمثلها شركاء موثوقون في 85 دولة.

© Ing. Sumetzberger GMBH.