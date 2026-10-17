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KNEIKO Handels GmbH

حول
الشعار

شركة KNEIKO (كنايكو) هي شركة نمساوية متخصصة في المُنتجات الدعائية والسلع المنزلية لمختلف المجالات.

الشركة تبحث عن: عملاء

القطاع

كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

KNEIKO Handels GmbH
Asternweg 3
4063 Hörsching
النمسا
+43722173200
office@kneiko.at
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حول الشركة

ملف الشركة

وكانت شركة كنايكو قد تأسست عام 1990 على يد السيد فولفغانغ كوهوت (Wolfgang Kohout). وفي صالة العرض التي تزيد مساحتها عن 100 مترٍ مربعٍ، تُعرض أحدث المواد الدعائية إلى جانب العلامة التجارية المتعاونة "MIKA". كما تمتلك الشركة منظومة لوجستية متكاملة تقدم من خلالها جميع الخدمات بدءًا من استلام البضائع وتخزينها (بما في ذلك البضائع التابعة للغير) في حوالي 850 موقعًا للبالتات، ووصولًا إلى التجميع وإرسال الطلبات إلى العملاء أو الفروع.

يتركّز الاهتمام على اختيار وتسويق مُنتجات دعائية عالية الجودة موجهة لعملاء القطاعين الصناعي والتجاري. وبفضل خبرتها الطويلة في هذا المجال، تمتلك كنايكو شبكة متميزة من الشركاء الموثوقين في أوروبا وآسيا.

© KNEIKO Handels GmbH
صورة المنتج
© KNEIKO Handels GmbH
فرص التجارية

فرص التجارية

المُنتجات الدعائية والسلع المنزلية

العلامة المنزلية "MIKA"

تقدم شركة كنايكو:

• خدمات تجهيز المُنتجات الدعائية وإضافة العلامات الدعائية عليها
• تشكيلة من أدوات المطبخ، وتشمل:
- مختلف أنواع السكاكين: سكاكين الطهي وسكاكين المطبخ
- أدوات المطبخ المساعدة للتحضير، والتقديم، والحفظ، وصولًا إلى تتبيل المكونات

ولمواصلة التوسع على الصعيد الدولي، تبحث الشركة عن عملاء جدد وكذلك عن شركاء توزيع.

صورة المنتج
© KNEIKO Handels GmbH