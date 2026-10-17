© KNEIKO Handels GmbH

وكانت شركة كنايكو قد تأسست عام 1990 على يد السيد فولفغانغ كوهوت (Wolfgang Kohout). وفي صالة العرض التي تزيد مساحتها عن 100 مترٍ مربعٍ، تُعرض أحدث المواد الدعائية إلى جانب العلامة التجارية المتعاونة "MIKA". كما تمتلك الشركة منظومة لوجستية متكاملة تقدم من خلالها جميع الخدمات بدءًا من استلام البضائع وتخزينها (بما في ذلك البضائع التابعة للغير) في حوالي 850 موقعًا للبالتات، ووصولًا إلى التجميع وإرسال الطلبات إلى العملاء أو الفروع.

يتركّز الاهتمام على اختيار وتسويق مُنتجات دعائية عالية الجودة موجهة لعملاء القطاعين الصناعي والتجاري. وبفضل خبرتها الطويلة في هذا المجال، تمتلك كنايكو شبكة متميزة من الشركاء الموثوقين في أوروبا وآسيا.



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