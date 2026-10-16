Leonhard Lang GmbH
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
6020 Innsbruck
النمسا
ملف الشركة
شركة ليونهارد لانج (Leonhard Lang)، التي تأسست عام 1872، هي شركة عائلية عريقة تمتلك عراقة تمتد لأكثر من 150 عامًا. وعلى مدى أكثر من 40 عامًا، ركّزت الشركة على تقديم ابتكارات رائدة في مجال التكنولوجيا الطبية.
وبفضل التزامها المستمر، تتمتع الشركة بخبرة متميزة في مجالات الإنتاج وبناء الآلات الخاصة وإدارة العمليات والبحث والتطوير.
تُطوِّر شركة Leonhard Lang أنظمة الأقطاب الكهربائية، بما في ذلك حلول تخطيط القلب (ECG)، وأجهزة إزالة الرجفان، والجراحة الكهربائية، والمستشعرات المدمجة، والتحفيز، وأجهزة الاستشعار الحيوية، وفقًا لأعلى معايير الجودة. وقد حازت هذه الأنظمة على ثقة المتخصصين في جميع أنحاء العالم.
بالإضافة إلى تسويق منتجاتها تحت العلامة التجارية الخاصة بها "Skintact"، تقدم شركة Leonhard Lang أيضًا حلولاً مخصصة كحلول تصنيع المعدات الأصلية التي تلبي احتياجات العملاء.
فرص التجارية
منتجات طبية تستعمل لمرة واحدة فقط
إليكترودات لمخططات القلب الكهربائية، إلكترودات مزيلة الرجفان، إلكترودات محايدة
في المناطق التي لم تصل إليها شركة Leonhard Lang بعد، تسعى الشركة جاهدةً للبحث عن شركاء محتملين بهدف بناء علاقات تجارية طويلة الأمد.
بالإضافة إلى ذلك، ترغب الشركة النمساوية في عرض خبرتها في تطوير المنتجات المشتركة.