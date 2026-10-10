LISA – Life Science Austria
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
1120 Wien
النمسا
1120 Wien
النمسا
ملف الشركة
تنشط شركة Austria Wirtschaftsservice ذ.م.م. في تشغيل برنامج يتمحور حول علوم الحياة في النمسا (العلامة التجارية المظلية LISA) بتكليف من الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة والسياحة. يعمل البرنامج كمُكبّر للصورة في السوق الدولية، على سبيل المثال من خلال وضع النمسا في المعارض الدولية الرائدة.
تساهم LISA في التعاون الجيد على المستويين الإقليمي والدولي وتزيد من رؤية النمسا كموقع جذّاب. مما يؤدي من جهة إلى زيادة درجة الدراية لدى شركات علوم الحياة النمساوية والمؤسسات البحثية على المستوى الدولي، وتأمين النمسا من جهة أخرى بشكل مستدام وتوسيع نطاقها كموقع لعلوم الحياة.
فرص التجارية
LISA – علوم الحياة بالنمسا
LISA متاحة للمُهتمّين من جميع أنحاء العالم كجهة اتصال لطرح الأسئلة المتعلقة بالتعاون وتوطين ودعم المشاريع والأعمال التجارية في النمسا. تعمل LISA كعلامة تجارية مظلية لجميع مجموعات علوم الحياة النمساوية، وتحزم في أيديها بهذه الكيفية جُملة من الخدمات والخبرات.
فيما يلي أسماء مجموعة الشركاء: LISAvienna, ecoplus, Medizintechnik-Cluster, human.technology Styria, Innovation Salzburg und Standortagentur Tirol.