© LISA – Life Science Austria

تنشط شركة Austria Wirtschaftsservice ذ.م.م. في تشغيل برنامج يتمحور حول علوم الحياة في النمسا (العلامة التجارية المظلية LISA) بتكليف من الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة والسياحة. يعمل البرنامج كمُكبّر للصورة في السوق الدولية، على سبيل المثال من خلال وضع النمسا في المعارض الدولية الرائدة.

تساهم LISA في التعاون الجيد على المستويين الإقليمي والدولي وتزيد من رؤية النمسا كموقع جذّاب. مما يؤدي من جهة إلى زيادة درجة الدراية لدى شركات علوم الحياة النمساوية والمؤسسات البحثية على المستوى الدولي، وتأمين النمسا من جهة أخرى بشكل مستدام وتوسيع نطاقها كموقع لعلوم الحياة.

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