LORÜNSER Austria GmbH
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6824 Schlins
النمسا
ملف الشركة
تنتج لورنزر (LORÜNSER):
- أطراف توصيل كهربائي ملحومة ومبرومة ومضغوطة، ورابطات، ومهائيات من الألومنيوم والنحاس وثنائي الفلز وأنابيب قضيبية جامعة ذات أغطية طرفية لمحطات تحويل الطاقة الكهربائية، ودروع حماية من تأثير كورونا
- مُباعدات وسلاسل تثبيت وتعليق لبوابات لوحات التوزيع
- قطع غيار وإصلاح مُصممة حسب الطلب لصيانة محطات التحويل وخطوط النقل الهوائية
فرص التجارية
نقل الكهرباء وتوزيعها، محطات الجهد العالي (القواطع الكهربية)، خطوط النقل الهوائي
منتجات لورنزر معتمدة من شركات الكهرباء الرئيسية في المنطقة (الشبكة الوطنية في السعودية، أرامكو، هيئة كهرباء ومياه دبي، شركة أبو ظبي للماء والكهرباء، شركة أبو ظبي للنقل والتحكم، شركة أبو ظبي للعمليات البترولية البرية وجاسكو الإمارات، وزارة الكهرباء في الكويت، وزارة الكهرباء في العراق، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، الشركة العمانية لنقل الكهرباء، شركة تنمية نفط عمان، سونلغاز، الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة العامة للكهرباء في ليبيا، وقطاع المعدات الإلكترونية والكهربائية).