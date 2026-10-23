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LORÜNSER Austria GmbH

حول
الشعار

لورنزر أوستريا ش.ذ.م.م. (LORÜNSER Austria GmbH) هي شركة إنتاج مبتكرة لمحطات الجهد العالي (60 كيلو فولط وحتى 800 كيلو فولط) والمشابك والمُعدات لمحطات تحويل الطاقة (التيار المستمر عالي الجهد HVDC وB2B وSTATCOM وFACTS وAIS وGIS).

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كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

LORÜNSER Austria GmbH
Bahnhofstrasse 9
6824 Schlins
النمسا
+4355248291447
+4355248291411
Office@Loruenser.org
http://www.Loruenser.org
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حول الشركة

ملف الشركة

تنتج لورنزر (LORÜNSER):
- أطراف توصيل كهربائي ملحومة ومبرومة ومضغوطة، ورابطات، ومهائيات من الألومنيوم والنحاس وثنائي الفلز وأنابيب قضيبية جامعة ذات أغطية طرفية لمحطات تحويل الطاقة الكهربائية، ودروع حماية من تأثير كورونا
- مُباعدات وسلاسل تثبيت وتعليق لبوابات لوحات التوزيع
- قطع غيار وإصلاح مُصممة حسب الطلب لصيانة محطات التحويل وخطوط النقل الهوائية

صورة المنتج
© LORÜNSER Austria GmbH
صورة المنتج
© LORÜNSER Austria GmbH
فرص التجارية

فرص التجارية

نقل الكهرباء وتوزيعها، محطات الجهد العالي (القواطع الكهربية)، خطوط النقل الهوائي

منتجات لورنزر معتمدة من شركات الكهرباء الرئيسية في المنطقة (الشبكة الوطنية في السعودية، أرامكو، هيئة كهرباء ومياه دبي، شركة أبو ظبي للماء والكهرباء، شركة أبو ظبي للنقل والتحكم، شركة أبو ظبي للعمليات البترولية البرية وجاسكو الإمارات، وزارة الكهرباء في الكويت، وزارة الكهرباء في العراق، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، الشركة العمانية لنقل الكهرباء، شركة تنمية نفط عمان، سونلغاز، الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة العامة للكهرباء في ليبيا، وقطاع المعدات الإلكترونية والكهربائية).

صورة المنتج
© LORÜNSER Austria GmbH