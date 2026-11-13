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MANN+HUMMEL Vokes-Air GmbH

حول
الشعار

شركة مان+هومل ڤوكس إير ذات المسؤولية المحدودة (MANN+HUMMEL VOKES AIR GmbH) هي جزءٌ من مجموعة مان+هومل (MANN+HUMMEL) وتعمل منذ أكثر من 40 عامًا في مجال تطوير أنظمة التدفق الشرائحي الصفائحي (Laminar Flows) لغرف العمليات.

الشركة تبحث عن: شركاء

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كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

MANN+HUMMEL Vokes-Air GmbH
IZ NÖ-Süd Straße 2a Obj. M/39II
2351 Wiener Neudorf
النمسا
+432236 3181 630
medical.at-vd@mann-hummel.com
https://airfiltration.mann-hummel.com/en.html
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حول الشركة

ملف الشركة

شركة مان+هومل ڤوكس إير ذات المسؤولية المحدودة (MANN+HUMMEL VOKES AIR GmbH) هي جزءٌ من مجموعة مان+هومل (MANN+HUMMEL) وتعمل منذ أكثر من 40 عامًا في مجال تطوير أنظمة التدفق الشرائحي الصفائحي (Laminar Flows) لغرف العمليات.

وتعتبر مان+هومل رائدةً على مستوى العالم في هذه التكنولوجيا بفضل عقود ممتدة من البحث والتطوير وأكثر من 5000 مرجع.

تُلبي الشركة متطلبات العملاء على النحو الأمثل من خلال الابتكارات في مجال فلتر الهواء عالي كفاءة الجسيمات (HEPA) من خلال وسائط بولي رباعي فلورو الإيثيلين (PTFE) (تكاليف تشغيل أقل)، وفي مجال التغطية من خلال طباعة الشعارات (زيادة راحة المريض) وفي تطوير المنتجات من خلال التدفقات الصفائحية متعددة الأجزاء للتطبيقات الهجينة.

صورة رمزية
سقف هجين بتيار إزاحة منعدم الاضطراب © MANN+HUMMEL Vokes-Air GmbH
صورة رمزية
طباعة الشعارات على سقف بتيار إزاحة منعدم الاضطراب © MANN+HUMMEL Vokes-Air GmbH
فرص التجارية

فرص التجارية

أحدث تقنيات التدفق الصفائحي لغرف العمليات

ترغب شركة مان+هومل ڤوكس إير ذات المسؤولية المحدودة النشطة دوليًا، والتي تعد جزءًا من مجموعة مان+هومل، في إقناع مدراء المستشفيات ومصممي المحطات ومصنعي غرف العمليات المعيارية ومخططي الخدمات الفنية والمهندسين المعماريين بالمنتجات المتطورة والاتجاهات الحالية في مجال التدفق الصفائحي لغرف العمليات. ولهذا الغرض نسعى للتواصل مع شركاء للتعاون والمبيعات.

صورة رمزية
سقف ثلاثي الأجزاء بتيار إزاحة منعدم الاضطراب © MANN+HUMMEL Vokes-Air GmbH