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Maschinenfabrik Laska Gesellschaft m.b.H.

حول
الشعار

تقوم شركة لاسكا " LASKA" بتصنيع الآلات الخاصة عالية الجودة وتطويرها، والتي توفر المتانة والموثوقية منذ حوالي 140 عامًا. ويقوم خبراء من ذوي الكفاءة جنبا إلى جنب مع العملاء بتطوير حلول مبتكرة لأفضل صناعة للأغذية. وبالإضافة إلى صناعة اللحوم، فقد أثبتت آلات الضغط القوية للشركة نجاحا في المجالات التطبيقية الأخرى.

ولدى ...

القطاع

كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

Maschinenfabrik Laska Gesellschaft m.b.H.
Makartstraße 60
4050 Traun
النمسا
+4372296060
+437229606400
laska@laska.at
http://www.laska.at
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