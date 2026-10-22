Maschinenfabrik Laska Gesellschaft m.b.H.
حول
تقوم شركة لاسكا " LASKA" بتصنيع الآلات الخاصة عالية الجودة وتطويرها، والتي توفر المتانة والموثوقية منذ حوالي 140 عامًا. ويقوم خبراء من ذوي الكفاءة جنبا إلى جنب مع العملاء بتطوير حلول مبتكرة لأفضل صناعة للأغذية. وبالإضافة إلى صناعة اللحوم، فقد أثبتت آلات الضغط القوية للشركة نجاحا في المجالات التطبيقية الأخرى.
تقوم شركة لاسكا " LASKA" بتصنيع الآلات الخاصة عالية الجودة وتطويرها، والتي توفر المتانة والموثوقية منذ حوالي 140 عامًا. ويقوم خبراء من ذوي الكفاءة جنبا إلى جنب مع العملاء بتطوير حلول مبتكرة لأفضل صناعة للأغذية. وبالإضافة إلى صناعة اللحوم، فقد أثبتت آلات الضغط القوية للشركة نجاحا في المجالات التطبيقية الأخرى.
ولدى ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
Maschinenfabrik Laska Gesellschaft m.b.H.
Makartstraße 60
4050 Traun
النمسا
4050 Traun
النمسا