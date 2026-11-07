METEKA GmbH
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METEKA GmbH
Viktor-Kaplan-Straße 7
8750 Judenburg
النمسا
8750 Judenburg
النمسا
حول الشركة
ملف الشركة
تُعد شركة METEKA ش.ذ.م.م. موردًا رائدًا لحلول الأنظمة التي تهدف للمعالجة الآمنة للنفايات المُعدية.
ومن خلال معدات التطهير MEDISTERللنفايات عالية التردد يتم تعقيم النفايات المعدية في مكانها بشكل آمن وبسرعة وبتكلفة أقل. والنتيجة هي الحصول على نفايات منزلية غير خطيرة.
فرص التجارية
تضرب شركة ميتيكا (METEKA) مثلاً في المستوى المعرفيّ الممتاز والمنتجات الموثوق بها في مجال تطهير النفايات الحاملة للعدوى المرضية. وتُستخدَم هذه التكنولوجيا التي أثبتت جدارتها على مستوى العالم في المنشآت الصحية وكذلك هيئات الإنتاج والبحث بنجاح.
فرص التجارية
أجهزة تعقيم النفايات
تضرب شركة ميتيكا (METEKA) مثلاً في المستوى المعرفيّ الممتاز والمنتجات الموثوق بها في مجال تطهير النفايات الحاملة للعدوى المرضية. وتُستخدَم هذه التكنولوجيا التي أثبتت جدارتها على مستوى العالم في المنشآت الصحية وكذلك هيئات الإنتاج والبحث بنجاح.
وتسعى الشركة للتواصل مع شركاء الخدمة وشركاء التوزيع المحتملين وصنّاع القرار في المؤسسات الطبية.