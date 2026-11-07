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METEKA GmbH

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تُعد شركة METEKA ش.ذ.م.م. موردًا رائدًا لحلول الأنظمة التي تهدف للمعالجة الآمنة للنفايات المُعدية.

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كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

METEKA GmbH
Viktor-Kaplan-Straße 7
8750 Judenburg
النمسا
+43357285166
+433572851666
info@meteka.com
http://www.meteka.com
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حول الشركة

ملف الشركة

تُعد شركة METEKA ش.ذ.م.م. موردًا رائدًا لحلول الأنظمة التي تهدف للمعالجة الآمنة للنفايات المُعدية.

ومن خلال معدات التطهير MEDISTERللنفايات عالية التردد يتم تعقيم النفايات المعدية في مكانها بشكل آمن وبسرعة وبتكلفة أقل. والنتيجة هي الحصول على نفايات منزلية غير خطيرة.

صورة المنتج
© METEKA GmbH
فرص التجارية

فرص التجارية

أجهزة تعقيم النفايات

تضرب شركة ميتيكا (METEKA) مثلاً في المستوى المعرفيّ الممتاز والمنتجات الموثوق بها في مجال تطهير النفايات الحاملة للعدوى المرضية. وتُستخدَم هذه التكنولوجيا التي أثبتت جدارتها على مستوى العالم في المنشآت الصحية وكذلك هيئات الإنتاج والبحث بنجاح.
وتسعى الشركة للتواصل مع شركاء الخدمة وشركاء التوزيع المحتملين وصنّاع القرار في المؤسسات الطبية.

صورة المنتج
© METEKA GmbH