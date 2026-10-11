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Miralis GmbH

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تضع شركة Miralis ذ.م.م. معايير جديدة في مجال العزل المستدام للمباني.

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كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

Miralis GmbH
Weba-Straße 15
4407 Dietach
النمسا
+437252 25 225
office@miralis.eco
https://www.miralis.eco
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حول الشركة

ملف الشركة

وتُعد شركة Miralis ذ.م.م. جزءًا من مجموعة Trivest AG، وهي عبارة عن مجموعة شركات مملوكة لعائلة مقرها النمسا. تضع الشركة معايير جديدة في مجال العزل المستدام للمباني.

وتمثل رغوة العزل المعدنية من Miralis بديلاً اقتصاديًا ومستدامًا لمواد العزل الصناعية، وتتميّز بمقاومتها التامة للحريق وقدرتها العالية على العزل الحراري، بالإضافة إلى بصمتها الكربونية المنخفضة وقابليتها الكاملة لإعادة التدوير بنسبة 100%.
وبفضل الخبرة الطويلة في مجال التصنيع، تعدّ شركة Miralis ذ.م.م. متخصّصة في عزل العناصر الخرسانية مسبقة الصب، والطوب، ومواد البناء الخفيفة.

صورة المنتج
© Miralis GmbH
صورة المنتج
© Miralis GmbH
فرص التجارية

فرص التجارية

البناء المستدام باستخدام رغوة العزل المعدنية المبتكرة من Miralis

إن رغوة العزل المعدنية من Miralis والمخصصة لصناعة العناصر الخرسانية مسبقة الصبّ تدعم كلا من الاقتصاد منخفض الكربون والاقتصاد الدائري. وتتميّز بأداء عزلٍ عالٍ للغاية، وأمانٍ تام ضد الحرائق، واستدامةٍ ممتازة، وقابليةٍ كبيرة للتوسع.
إنها الحلّ المثالي للمهندسين المعماريين والمصممين الذين يركّزون على البناء المستقبلي المستدام. تمثل Miralis مفهوم البناء المبتكر، والحفاظ على الموارد، وتحمل المسؤولية البيئية والاجتماعية.

الشخص المسؤول عن قسم المبيعات:

Roland Aistleitner, Manager Sales & Business Development
+43 664 8881 - 5011
Roland.Aistleitner@miralis.eco
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صورة المنتج
© Miralis GmbH