Miralis GmbH
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
4407 Dietach
النمسا
ملف الشركة
وتُعد شركة Miralis ذ.م.م. جزءًا من مجموعة Trivest AG، وهي عبارة عن مجموعة شركات مملوكة لعائلة مقرها النمسا. تضع الشركة معايير جديدة في مجال العزل المستدام للمباني.
وتمثل رغوة العزل المعدنية من Miralis بديلاً اقتصاديًا ومستدامًا لمواد العزل الصناعية، وتتميّز بمقاومتها التامة للحريق وقدرتها العالية على العزل الحراري، بالإضافة إلى بصمتها الكربونية المنخفضة وقابليتها الكاملة لإعادة التدوير بنسبة 100%.
وبفضل الخبرة الطويلة في مجال التصنيع، تعدّ شركة Miralis ذ.م.م. متخصّصة في عزل العناصر الخرسانية مسبقة الصب، والطوب، ومواد البناء الخفيفة.
فرص التجارية
البناء المستدام باستخدام رغوة العزل المعدنية المبتكرة من Miralis
إن رغوة العزل المعدنية من Miralis والمخصصة لصناعة العناصر الخرسانية مسبقة الصبّ تدعم كلا من الاقتصاد منخفض الكربون والاقتصاد الدائري. وتتميّز بأداء عزلٍ عالٍ للغاية، وأمانٍ تام ضد الحرائق، واستدامةٍ ممتازة، وقابليةٍ كبيرة للتوسع.
إنها الحلّ المثالي للمهندسين المعماريين والمصممين الذين يركّزون على البناء المستقبلي المستدام. تمثل Miralis مفهوم البناء المبتكر، والحفاظ على الموارد، وتحمل المسؤولية البيئية والاجتماعية.