NÖM AG
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
2500 Baden bei Wien
النمسا
ملف الشركة
وتسعى شركة NÖM لمنتجات الألبان الكائنة في النمسا السفلى إلى تحقيق أفضل مستويات الجودة والطعم لمنتجاتها منذ أكثر من 120 عامًا.
وتطورت الشركة النمساوية السفلى لتصبح شركةً أوروبية ناجحة في العقود الأخيرة من خلال فهم سلوك المستهلكين والإحساس الدقيق باتجاهات الغذاء والاستثمار الدائم في التقنيات الجديدة واتباع مستويات عالية للغاية من الجودة، حيث تزود الشركة الأسواق المحلية والدولية بابتكارات مستمرة لتطوير المنتجات.
ولذلك كانت شركة NÖM أيضًا أول شركة ألبان أوروبية منذ عام 2009 تصنع منتجات خالية من العناصر المعدلة وراثيًا، ومنذ عام 2016 كانت أيضًا أول شركة ألبان في النمسا تنتهج نهج الإنتاج الصديق للبيئة. وتحقق شركة NÖM نجاحًا كبيرًا إلى يومنا هذا بصفتها مطورًا لعلامات تجارية كبيرة ورائدة في السوق وتمتعها بخبرة عالية في مجال الأغذية.
فرص التجارية
منتجات ألبان مبتكرة من النمسا
تطور شركة NÖM المنتجات بناءً على رغبات العملاء ومتطلباتهم وأفكارهم الخاصة. ويرتبط ضمان تحقيق مستويات مذهلة من الابتكار جنبًا إلى جنب مع المرونة العالية وسرعة التنفيذ على أرض الواقع ارتباطًا مباشرًا بالبنية التحتية الفنية لشركة تصنيع منتجات الألبان من النمسا السفلى. وفي النهاية يمكن تطبيق أفضل الأفكار بجودة مثالية وبأسعار تنافسية على أرض الواقع.
تتطلع شركة NÖM إلى تلقي طلبات من قطاع معاملات الشركات (B2B) وتجار البيع بالتجزئة الدوليين.