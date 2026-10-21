وتسعى شركة NÖM لمنتجات الألبان الكائنة في النمسا السفلى إلى تحقيق أفضل مستويات الجودة والطعم لمنتجاتها منذ أكثر من 120 عامًا.

وتطورت الشركة النمساوية السفلى لتصبح شركةً أوروبية ناجحة في العقود الأخيرة من خلال فهم سلوك المستهلكين والإحساس الدقيق باتجاهات الغذاء والاستثمار الدائم في التقنيات الجديدة واتباع مستويات عالية للغاية من الجودة، حيث تزود الشركة الأسواق المحلية والدولية بابتكارات مستمرة لتطوير المنتجات.

ولذلك كانت شركة NÖM أيضًا أول شركة ألبان أوروبية منذ عام 2009 تصنع منتجات خالية من العناصر المعدلة وراثيًا، ومنذ عام 2016 كانت أيضًا أول شركة ألبان في النمسا تنتهج نهج الإنتاج الصديق للبيئة. وتحقق شركة NÖM نجاحًا كبيرًا إلى يومنا هذا بصفتها مطورًا لعلامات تجارية كبيرة ورائدة في السوق وتمتعها بخبرة عالية في مجال الأغذية.

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