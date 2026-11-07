العربية
Seitennavigation
Inhalt

PEZ AG

حول
الشعار

مجموعة PEZ هي شركة عالمية، وتتوفر منتجات PEZ في أكثر من 80 دولة. حيث يجري إنتاج ما يقرب من 70 مليون موزع و5 مليارات حلوى سنويًا.

الشركة تبحث عن: عملاء

القطاع

كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

PEZ AG
Eduard Haas Straße 25
4050 Traun
النمسا
+43732389990
+437323899988
office@pez.at
https://www.pez.at
vCard
حول الشركة

ملف الشركة

مجموعة PEZ هي شركة عالمية. حيث تعد أسواق اليابان وأستراليا من بين الأسواق الأكثر أهمية بالنسبة للشركة إلى جانب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وتتوفر منتجات PEZ في أكثر من 80 دولة بصفة إجمالية. حيث يجري إنتاج ما يقرب من 70 مليون موزع و5 مليارات حلوى سنويًا. ويعمل 700 موظف لصالح مجموعة PEZ على مستوى العالم.

يعد قسم المكملات الغذائية في مجموعة PEZ مقاولاً تعاقديًا رائدًا في وسط وشرق أوروبا. وتقدم الشركة لشركائها مجموعة واسعة من المنتجات وخدمة بحث وتطوير سريعة ومرنة.

صورة المنتج 
© PEZ AG
صورة المنتج 
© PEZ AG
فرص التجارية

فرص التجارية

المكمل الغذائي Sana+

تقدم PEZ مكملات غذائية في صورة مسحوق وذلك مثل الأقراص الفوارة وأقراص FCT والعيدان وأقراص المضغ. يتم التسويق من خلال الشركة التابعة Sanaplus المملوكة بنسبة 100% للشركة الأم.

وحتى يمكن باستمرار توسيع دائرة العملاء فإننا نبحث عن مستوردين أو وكلاء توزيع لأقراص الفوار والفيتامين.

الإدارة Sanaplus Kft.

PEZ-Haas út 1
9241 Jánossomorja
Hungary
+ 36 96 565 114
office@sanaplus.com
www.sanaplus.com
vCard
صورة المنتج
© PEZ AG