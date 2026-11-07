PEZ AG
حول
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
PEZ AG
Eduard Haas Straße 25
4050 Traun
النمسا
4050 Traun
النمسا
حول الشركة
مجموعة PEZ هي شركة عالمية. حيث تعد أسواق اليابان وأستراليا من بين الأسواق الأكثر أهمية بالنسبة للشركة إلى جانب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وتتوفر منتجات PEZ في أكثر من 80 دولة بصفة إجمالية. حيث يجري إنتاج ما يقرب من 70 مليون موزع و5 مليارات حلوى سنويًا. ويعمل 700 موظف لصالح مجموعة PEZ على مستوى العالم.
ملف الشركة
مجموعة PEZ هي شركة عالمية. حيث تعد أسواق اليابان وأستراليا من بين الأسواق الأكثر أهمية بالنسبة للشركة إلى جانب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وتتوفر منتجات PEZ في أكثر من 80 دولة بصفة إجمالية. حيث يجري إنتاج ما يقرب من 70 مليون موزع و5 مليارات حلوى سنويًا. ويعمل 700 موظف لصالح مجموعة PEZ على مستوى العالم.
يعد قسم المكملات الغذائية في مجموعة PEZ مقاولاً تعاقديًا رائدًا في وسط وشرق أوروبا. وتقدم الشركة لشركائها مجموعة واسعة من المنتجات وخدمة بحث وتطوير سريعة ومرنة.
فرص التجارية
فرص التجارية
المكمل الغذائي Sana+
تقدم PEZ مكملات غذائية في صورة مسحوق وذلك مثل الأقراص الفوارة وأقراص FCT والعيدان وأقراص المضغ. يتم التسويق من خلال الشركة التابعة Sanaplus المملوكة بنسبة 100% للشركة الأم.
وحتى يمكن باستمرار توسيع دائرة العملاء فإننا نبحث عن مستوردين أو وكلاء توزيع لأقراص الفوار والفيتامين.
الإدارة Sanaplus Kft.
PEZ-Haas út 1
9241 Jánossomorja
Hungary
9241 Jánossomorja
Hungary