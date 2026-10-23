Pharmazeutische Fabrik Montavit Gesellschaft m.b.H.
حول
تأسست شركة Pharmazeutische Fabrik Montavit منذ عام 1945 كشركة عائلية نمساوية مستقلة وهي تُعتبر مورّدًا عالميًا للمعدات الطبية المبتكرة ويتم تسويقها في أكثر من 80 دولة حول العالم من خلال مكاتب تسويق خاصة وشركاء محليين على مستوى متميز.
تأسست شركة Pharmazeutische Fabrik Montavit منذ عام 1945 كشركة عائلية نمساوية مستقلة وهي تُعتبر مورّدًا عالميًا للمعدات الطبية المبتكرة ويتم تسويقها في أكثر من 80 دولة حول العالم من خلال مكاتب تسويق خاصة وشركاء محليين على مستوى متميز.
وبالإضافة إلى مجموعة المنتجات القوية المخصصة للجهاز البولي التناسلي، فإن مونتافيت ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
Pharmazeutische Fabrik Montavit Gesellschaft m.b.H.
Salzbergstraße 96
6067 Absam
النمسا
6067 Absam
النمسا