Photonic Optische Geräte Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
حول
شركة Photonicهي شركة تابعة لمجموعة WILD تقوم بتطوير وإنتاج وتسويق المنتجات المتعلقة بالتنظير والبصريات، مثل وحدات الإضاءة العامة ومصادر الإضاءة الكاملة والكشافات الجراحية الصغيرة والأنظمة المعيارية الحيوية للصور والأجهزة المتعلقة بتقنية السلامة. وحتى يمكن الإيفاء دائمًا بتحقيق مطلب الإبداع، فإن شركة Photonic تعمل ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
Photonic Optische Geräte Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
Dresdner Straße 81-85/7.OG
1200 Wien
النمسا
1200 Wien
النمسا